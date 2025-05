Malore fatale sul trattore, anziano muore nei suoi campi a Bazzano

Un malore improvviso mentre stava curando i suoi terreni, come faceva ogni giorno: ma ieri un infarto per Silvano Mantovani è stato fatale e lo ha stroncato mentre svolgeva la passione di una vita, guidare il trattore (a sinistra, foto d’archivio). È morto così il 77enne a Bazzano, nel Comune di Valsamoggia, in via Serra, poco dopo l’ora di pranzo. Complici il caldo e la tanta fatica, l’uomo è crollato e il corpo è finito anche in mezzo ai cingoli del mezzo che ha continuato la sua corsa.

Sul luogo sono arrivati subito i carabinieri di Bazzano, che hanno dato il via libera per la procedura amministrativa del decesso non essendoci elementi da dover chiarire. Il terreno sul quale l’uomo stava lavorando era di sua proprietà.

In quell’area appena sono stati allertati i soccorsi sono giunti l’elisoccorso, un’ambulanza e un’automedica. Ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare.