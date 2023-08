Malore improvviso, muore noto ristoratore

Aveva compiuto 57 anni il 18 maggio il crevalcorese doc Guido Salina. Due giorni fa, purtroppo, un malore se lo è portato via all’improvviso, lasciando sgomenta la comunità e tutti coloro che lo conoscevano. Salina era un volto molto noto a Crevalcore: titolare dello storico ristorante ‘Borgo della Sverginesca’, che si trova nell’omonima via, gestito con amore e dedizione fino alla tragica scomparsa.

La famiglia Salina è, inoltre, radicatissima nel territorio crevalcorese, dove ha anche avuto cariche politiche di rilievo in passato. Ezio Maria Salina, il padre di Guido, era stato infatti consigliere comunale per l’Msi, mentre la sorella è stata consigliera per Alleanza nazionale in Municipio.

Molti ricordano Guido come "un punto di riferimento per la destra locale, pur senza che si fosse mai impegnato politicamente". Il primo a ricordarlo con affetto, a poche ore dalla morte, è il sindaco di Crevalcore Marco Martelli: "Guido era un uomo molto conosciuto e amato da tanti in paese, la sua scomparsa improvvisa ci lascia sgomenti. Come ho già ricordato eravamo su posizioni politiche diametralmente opposte, ma non è mai venuto a mancare il rispetto reciproco. Ricordo ancora la sera prima delle elezioni comunali del 2019 nelle quali ero candidato, andai a cena da lui, nel suo ristorante, quasi a rinsaldare quel patto mai scritto di rispetto reciproco, comunque fossero andate le cose. Quando se ne vanno personaggi così – aggiunge – capisci che la vita andrebbe presa in modo diverso, sempre seriamente, ma senza fare drammi nella consapevolezza che la vita va vissuta per quello che sa darti".

E per tutta la giornata di ieri, non appena è stata resa nota la notizia del decesso di Salina, sono tantissimi i messaggi di cordoglio che sono arrivati un po’ da tutti i fronti del paese.

"Tu, uomo allegro e sempre con la battuta pronta, ci hai salutato ieri, quando siamo venuti a mangiare da te. Ci hai detto che ci saremmo rivisti presto e poi veniamo a sapere di questa tragedia. Ci mancherai", scrive un utente sulla pagina Facebook di Guido, letteralmente travolta dai messaggi di affetto. Tra i tanti: "Mi mancheranno i tuoi consigli e le tue battute, gli abbracci sinceri e la forza con la quale sapevi spronare gli altri".

E ancora: "Ti dovevo venire a trovare, ma chi sapeva che avremmo avuto così poco tempo per vederci? Lasci un vuoto enorme come papà, come amico, come personaggio. La tua dolcezza e saggezza ci facciano da insegnamento per tutto quel tempo che ci è concesso vivere".

In tantissimi messaggi, oltre al dolore, c’è l’incredulità per una morte così improvvisa: "Fino a ieri sera stavi bene e ci hai salutato come sempre? Come è stato possibile?".

Zoe Pederzini