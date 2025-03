Malore mentre fa motocross: muore a 57 anni sotto gli occhi del figlio

Bologna, 23 marzo 2025 – Si ferma a lato del tracciato del crossodromo di Castel San Pietro Terme, in località Triano, e si accascia. Colpito da un arresto cardiaco muore a 57 anni.

Un evento tragico, quello di oggi pomeriggio intorno alle 14.30. Il tutto sotto gli occhi del giovane figlio. Immediati i soccorsi, con l’arrivo dell’ambulanza e dell’elisoccorso. Ma purtroppo, per il signore, sportivo e veterano della motocross, frequentatore del crossodromo nonostante non fosse bolognese, non c’è stato nulla da fare.

Una tragedia immane e improvvisa quella che si è verificata in via Tanari nel campo cross ‘Calvanella’, luogo molto frequentato dagli appassionati. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Imola per fare il sopralluogo.

n. m.