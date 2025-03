Malori al 118, nuova inchiesta: sotto la lente altre tensioni in centrale

Bologna, 2 marzo 2025 – C’è una nuova inchiesta legata alle vicende della centrale operativa del 118 all’ospedale Maggiore. Un secondo fascicolo, che per il momento resterebbe contro ignoti, è stato aperto dalla Procura (pm Francesca Rago) a valle di alcune dichiarazioni rese non solo dalle parti offese e poi non rientrate nel fascicolo a carico dell’ex coordinatore infermieristico e a oggi unico indagato Claudio Tacconi, ma anche, pare, dall’accusato stesso, nei cui confronti, si ricorda, le indagini sono state chiuse a gennaio scorso con le accuse di stalking e lesioni nei confronti di una decina di colleghi e di simulazione di reato.

Nel fascicolo, su cui c’è il massimo riserbo, sarebbe contestato quantomeno il reato di atti persecutori, ma non si esclude ce ne siano altri, dalla calunnia ad alcuni più gravi.

La nuova inchiesta avrebbe messo sotto la lente la posizione di persone diverse da Tacconi, sempre nell’ambito della centrale operativa e della gestione dei turni al suo interno. Tra le persone offese di questo secondo fascicolo ci sarebbe un sanitario, rappresentato dagli avvocati Davide Bicocchi e Silvia Zanuccoli, la cui denuncia, pur raccolta insieme alle altre rientrate nel fascicolo contro l’ex coordinatore infermieristico e relativa a fatti piuttosto recenti, non finì poi tra quelle contestategli. Non è da escludersi, a questo punto, che il sopralluogo dei carabinieri del Nas avvenuto nei giorni scorsi e raccontato al Carlino possa c’entrare con tali approfondimenti.

Un passo indietro. Tacconi, ex coordinatore infermieristico della centrale del 118 con elisoccorso e difeso dall’avvocato Gabriele Bordoni, è accusato di avere avvelenato provocando loro dei malori dieci colleghi, tra il marzo del 2020 e il novembre 2023: avrebbe fatto assumere loro dei farmaci, tra cui benzodiazepine, mescolati a bevande e cibi che consumavano al lavoro.

Inizialmente il 44enne finì ai domiciliari, mentre ora ha solo il divieto di avvicinamento alle parti offese e non lavora più all’Ausl. La simulazione di reato che gli è contestata è relativa al malore che lui stesso accusò a fine 2023 (per gli inquirenti, un escamotage per allontanare da sé i sospetti) e alla rapina di cui denunciò di essere stato vittima. Tacconi, dal canto suo, continua a ribadirsi innocente. L’avviso di fine indagine che ha ricevuto di norma è preludio alla richiesta di rinvio a giudizio.

Prima di chiudere le indagini nei suoi confronti, però, la Procura ha ultimato anche gli accertamenti sugli accessi in centrale del suo badge nei giorni delle intossicazioni che gli sono contestate, così come di quelli di altri ora ‘tenuti d’occhio’ dagli inquirenti: risulterebbe come solo in due dei dieci casi che gli sono attribuiti Tacconi fosse presente in sede, al fianco delle sue presunte vittime.