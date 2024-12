Malori al 118, Tacconi è accusato di una dozzina di casi

Bologna, 20 dicembre 2024 – Indagini chiuse per l’affaire malori tra gli operatori ‘volanti’ del 118 della centrale Emilia Est che ha sede all’ospedale Maggiore di Bologna. Una serie di malesseri a ripetizione che portarono paura e sconcerto tra i soccorritori, in particolare tra quelli impegnati sull’elicottero sanitario, e che sono sfociati poi in un’inchiesta che, grazie a indagini minuziose, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di Claudio Tacconi, anche lui infermiere ed ex coordinatore della centrale operativa.

La Procura di Bologna, con la pm Francesca Rago, dopo aver valutato nuove segnalazioni ha chiuso l’indagine e Claudio Tacconi è accusato di lesioni personali e stalking ai danni dei suoi ex colleghi. Un atto che di solito prelude alla richiesta di rinvio a giudizio.

L’accusa gli contesterebbe una dozzina di episodi, mentre altri sono già prescritti, dove l’ex coordinatore avrebbe provocato malori ad altri operatori della centrale, facendogli assumere ansiolitici mescolati a bevande e alimenti.