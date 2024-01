Malori sospetti, blitz dei Nas alla centrale del 118: pc sequestrato, sigilli agli armadietti

Bologna, 14 genniao 2024 – Dopo i casi di avvelenamenti sospetti, ecco che venerdì mattina sono arrivati i carabinieri del Nas alla centrale operativa del 118 Emilia Est all’ospedale Maggiore. I militari hanno perquisito lo spogliatoio dove infermieri e operatori si cambiano prima e dopo i turni e messo i sigilli ad alcuni armadietti, a quanto risulta di pertinenza della persona indagata; dopo di che, hanno sequestrato un computer, sempre risultato in uso all’indagato.

Il quale era presente, venerdì, sul posto di lavoro. In quel frangente gli è stato notificato formalmente di essere la persona iscritta nel fascicolo aperto in Procura dopo la denuncia dell’Ausl lo scorso ottobre. Il reato contestato è quello di lesioni.

La vicenda è ormai nota: la scorsa estate, a distanza ravvicinata, almeno sette operatori della centrale accusarono malori gravi e stranamente simili. Tra loro, anche due elicotteristi pronti per il servizio in volo. Successive analisi portarono a sospettare che il ’colpevole’ potesse essere uno psicofarmaco, il sedativo Entumin, che qualcuno avrebbe somministrato loro di nascosto, mescolandolo al caffè o alle bibite acquistate ai distributori automatici. Fatti per cui al momento è appunto indagato l’operatore, assistito dall’avvocato Carla Garrasi, che sottolinea però la "massima serenità" circa l’esito del lavoro degli inquirenti coordinati dalla pm Francesca Rago. A quanto si apprende, accertamenti sono anche in corso sui badge, per rilevare eventuali strisciate ’irregolari’ avvenute nel periodo dei malori contestati.

Dall’altra parte della barricata c’è invece una ventina di infermieri, che si è affidata all’avvocato Davide Bicocchi. Molti di questi sono stati colpiti da malori sospetti, alcuni anche precedenti al periodo su cui si concentra ora l’indagine. Questi sanitari, nei giorni scorsi, tramite l’avvocato hanno inviato alla direzione dell’Ausl una nota in cui lamentavano il clima di tensione venutosi a creare in questi mesi e in cui sono costretti a lavorare, alla luce anche dei cartelli ’minatori’ comparsi nella centrale (e prontamente sequestrati dai Nas) durante il periodo delle festività natalizie. "La tensione a causa del clima creatosi nell’ambiente di lavoro è evidente, per giunta in un contesto così delicato come quello di una centrale operativa del 118 – commenta l’avvocato –. Al punto che alcuni lavoratori si sono dovuti rivolgere a psicologi per affrontare lo stress. Vero è che pare che la direzione si sia mossa e qualcosa stia cambiando, in questo senso".

Difatti, dopo la ’bomba’ degli avvelenamenti, il direttore generale Paolo Bordon ha deciso di riempire il posto vacante di responsabile dell’assistenza infermieristica, una sorta di ’super coordinatore’ incaricato di vegliare sull’attività della centrale operativa. Una carica ad intermim, affidata a Cristiano Pelati, già direttore del Dipartimento assistenziale tecnico e riabilitativo, ora nel ruolo di facente funzioni. Si tratta per lui di un’attività extra e a titolo gratuito. "Era la figura più qualificata per ricoprire il ruolo, nonché persona di fiducia – riflette Bordon –. Lo ringrazio perché il suo lavoro sta contribuendo a riportare la serenità nel luogo che fornisce uno dei servizi più importanti tra quelli offerti dall’Azienda sanitaria, che non possiamo permetterci non funzioni al meglio". Quando le acque si saranno calmate, ci sarà un concorso per quel ruolo. Fino ad allora, la palla è in mano agli inquirenti.