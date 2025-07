Malori sospetti al 118. Tacconi a settembre davanti al giudice: "Passo verso la verità"

Fissata l’udienza preliminare per Claudio Tacconi, ex coordinatore infermieristico della centrale del 118 dell’Ausl di Bologna accusato di aver avvelenato i colleghi somministrando psicofarmaci attraverso le bevande. L’udienza preliminare si svolgerà l’8 settembre davanti al giudice Andrea Romito. A gennaio la Procura, con la pm Francesca Rago, aveva chiuso l’indagine sul caso degli avvelenamenti sospetti agli operatori della centrale Emilia Est del 118 al Maggiore. Ora, Tacconi, assistito dall’avvocato Gabriele Bordoni, dovrà rispondere di stalking aggravato dall’abuso di relazione (perché con quelle persone lavorava insieme), lesioni aggravate per abuso di prestazione d’opera (per il suo ruolo infermieristico) e per l’uso del mezzo (perché sono state procurate attraverso mezzo insidioso in quanto non riconoscibile nella somministrazione della sostanza).

Tacconi è indagato anche per simulazione di reato per tre episodi: in uno, sosteneva di essere stato lui stesso avvelenato con una sostanza messa nel caffè, in un caso sosteneva di aver assunto a sua insaputa benzodiazepine in un thermos di tisana, mentre nel terzo episodio sosteneva di essere rimasto vittima di una rapina e lesioni aggravate in Valsamoggia a opera di ignoti: secondo l’accusa, però, era solo una messinscena per sviare i sospetti da lui.

Le parti offese – dieci persone - sono assistite dagli avvocati Davide Bicocchi, Silvia Zanuccoli, Francesca Francia, Marco Stradiotti, Laura Becca, Lorenzo Zampì. Tacconi è accusato di aver avvelenato i colleghi per circa tre anni e mezzo (tra marzo 2020 e novembre 2023): avrebbe provocato malori a dieci colleghi, altri operatori della centrale, facendo assumere loro farmaci mescolati a bevande e alimenti. Avrebbe così creato un clima di sospetto, paura e diffidenza in un ambiente di lavoro delicato come lo è una centrale del 118, in particolare nel reparto degli operatori di elisoccorso.

Nel corso dell’inchiesta, seguita dai carabinieri, Tacconi era finito ai domiciliari, mentre al momento ha il divieto di avvicinamento ai colleghi che, secondo l’accusa, ha intossicato e non lavora più per l’Ausl. Nello specifico, la Procura lo accusa di aver attuato "ripetute condotte di violenza ai danni dei colleghi" tramite intossicazione da farmaci con il principio attivo della clotiapina, "nonché mediante fenitoina, farmaco epilettico, e mediante benzodiazepine" generando così "un clima generalizzato di timore per l’incolumità personale nell’ambiente di lavoro" e nelle vittime "un perdurante stato di ansia e paura" tanto da portarle a cambiare le loro abitudini.

Non solo nel caffè: secondo l’accusa, Tacconi ha messo di nascosto psicofarmaci anche nella Coca-cola, nei tortelloni, nelle noci. I farmaci comportavano, a seconda della tipologia, uno stato di alterazione psicofisica, con difficoltà a parlare, a muoversi, sonnolenza, tachicardia, stanchezza e capogiro. Tacconi si è sempre dichiarato innocente. Ora, l’udienza preliminare "è la conseguenza ineludibile di quelle che sono state le indicazioni della Procura fin dal primo momento – commenta Bordoni –. Noi abbiamo corroborato l’indagine con una serie di elementi che certamente meriteranno un approfondimento in sede processuale. Spero che lui sia lasciato nelle condizioni di lavorare come qualunque persona che, sotto processo, che peraltro deve ancora iniziare, non deve essere penalizzata nel proprio lavoro dal quale dipende il mantenimento proprio e della sua famiglia".

Di recente, è stato sospeso dalla Croce Verde di Padova, doveva aveva preso servizio da poco, quando sul suo conto hanno iniziato a girare delle voci. "Un altro passo, piccolo ma importante, verso la giustizia per le parti offese – le parole di uno dei legali, Davide Bicocchi, che assiste due operatori –, che hanno affrontato e continuano ad affrontare un mare di difficoltà, con un dolore personale ed emotivo, legato a tutta questa vicenda, quando già il contesto di lavoro è molto delicato".