’Malpighi in festa’. Evento aperto a tutti

Un evento aperto a tutti per divertirsi e stare insieme e, allo stesso tempo, imparare su più fronti: ecco ’Malpighi in festa’, in piazza Acquaderni delle scuole Malpighi a Castel San PIetro Terme. Questo pomeriggio, l’iniziativa per tutti – grandi e piccini – è aperta al pubblico questo pomeriggio, dalle 16 alle 18.

Tra le attività, ’Malpighi press, piccoli giornalisti crescono’, ’Who wants to be a millionaire, quiz in lingua’, ’Scienza a colori, le farfalle: la biologia e l’arte nascono dall’osservazione’, ’Leo e Luciano Pizzigotti, la battaglia dell’università: ricordi e testimonianze’, con concorso e presentazione degli elaborati, ’Cerco qualcuno con cui condividere un’avventura: lettura espressiva’, ’Palla piazza’, mini partite a Spikeball.