Maltempo a Bologna, la situazione in provincia: Monterenzio, scuole chiuse e la Bassa corre ai ripari

Bologna, 10 maggio 2023 – Preoccupa l’allerta meteo rossa prevista per oggi in gran parte delle zone già colpite dall’alluvione. E preoccupano anche le previsioni, che vaticinano ulteriori precipitazioni nei giorni a venire. Tutti i territori, dalla Bassa all’Appennino, si stanno adoperando per scongiurare che si ripeta quanto avvenuto solo pochi giorni fa.

Monterenzio

Il Comune e il sindaco Ivan Mantovani vogliono essere previdenti: oggi resteranno chiuse le scuole scuole di ogni ordine e grado del territorio pedemontano, ma non solo. Vista la criticità di alcune strade e pareti rocciose, ancora instabili per le frane e gli smottamenti degli ultimi giorni, Mantovani ha disposto la chiusura al transito di via Monterenzio Chiesa, di un tratto di via sant’Anna, di via Galeazzi e di via Lamma. Stamattina, poi, saranno evacuate le famiglie, una quindicina, che risiedono in via Lamma perché, come spiega il sindaco: "In caso di frane, alluvioni o smottamenti, essendo una strada con un’unica via di accesso e di uscita, rimarrebbero bloccati". Alcuni nuclei si sono già riparati in autonomia da amici o parenti, per quelli rimanenti, alcuni dei quali con animali d’allevamento di grossa taglia, l’amministrazione tra ieri e le prime ore di oggi sta cercando una soluzione congrua per la sicurezza di residenti e bestiame.

Unione Savena-Idice

Tutti gli altri territori dell’Unione Savena-Idice, hanno riattivato il Coc per qualsiasi emergenza. "Temo che ricapiti quello che è successo giorni fa, soprattutto se continuerà a piovere per giorni interi", dichiara il sindaco pianorese Franca Filippini.

Castenaso

Qui, in via di precauzione, il Comune ha disposto il divieto di sosta veicolare, dalla serata di ieri, in tutta la Bassa Benfenati (zona allagatasi nei giorni scorsi) e potrebbe essere delimitata, se fosse necessario, anche tutta via Sentiero Idice.

La Bassa

A Budrio, come nei Comuni di Malalbergo, Granarolo, Minerbio, Molinella, nell’Unione Reno Galliera e Terre di Pianura, è stato attivato il sistema di allerta ai cittadini (Alert System), dove si susseguiranno tutte le comunicazioni in tempo reale e sono stati attivati Centri Operativi Comunali. "Stiamo continuando a dragare le zone allagate per far spazio ad eventuali nuove tracimazione – dichiara Dario Mantovani, sindaco di Molinella –, e monitoreremo ora per ora ogni zona critica, sperando non ne vengano fuori altre inaspettate".

Medicina

Il sindaco Matteo Montanari e l’assessore alla Protezione Civile Marco Brini hanno effettuato sopralluoghi e verifiche delle abitazioni coinvolte dall’alluvione in via Gaiana e a breve sarà possibile iniziare le operazioni di pulizia. Resta confermata l’ordinanza di evacuazione per tutti i civici compromessi e la chiusura al traffico veicolare di via Gaiana. Resta attivo il Coc.