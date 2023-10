Maltempo, albero si schianta sopra due donne che fanno jogging: entrambe in ospedale

Pianoro (Bologna), 31 ottobre 2023 - Cade un albero su due donne che, prestissimo stamattina, stavano facendo jogging su una pista ciclabile. E’ successo alle 6.20, in via dello Sport a Pianoro, sotto gli occhi increduli dei tanti che stavano percorrendo le strade del paese per andare a lavoro.

I vigili del fuoco intervengono per il crollo di un albero su due donne che facevano jogging

Forse a causa delle piogge e del forte vento che ieri si sono abbattuti sull’area metropolitana bolognese l’albero avrebbe iniziato a cedere per, poi, in pochi minuti, spezzarsi letteralmente crollando addosso alle due amiche.

Le due malcapitate – entrambe 60enni – sono rimaste incastrate sotto il peso dell’albero e per liberarle è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati tempestivamente sul posto con vari mezzi. Intervenuti anche i carabinieri.

Con loro anche i sanitari del 118 a cui sono state affidate le due, portate, poi, all’ospedale Sant’Orsola in codice di media gravità per le lesioni riportate.