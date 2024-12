Maltempo, arriva la neve. Allerta gialla per i fiumi

Possibilità di nevicate, nella giornata odierna, sui rilievi e le colline Bolognesi che vanno dai 300 ai 600 metri. Queste sono le previsioni di Arpae Emilia-Romagna che indica come temperatura massima, in pianura quattro gradi e uno in collina. Mentre per domani le nevicate si spostano, secondo quando previsto, sui 900 metri mentre in pianura e in collina pioverà. Le temperature previste sono di sette gradi nella zone di pianura e tre in collina.

La Protezione civile emiliano-romagnola e Arpae hanno diramato un’allerta meteo che è iniziata a mezzanotte di ieri e andrà avanti fino a tutta la giornata di oggi per il territorio regionale. Una ’ciclogenesi’ (una zona di bassa pressione, ndr) in formazione sul Golfo di Genova porterà una fase di intenso maltempo su tutta la regione, fanno sapere i previsori. Quindi è stata emessa un’allerta arancione per neve, oltre che nel Bolognese, anche nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena. Mentre sarà allerta gialla per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, vento, stato del mare e mareggiate in numerose province in Emilia,

Viene evidenziata la situazione del Bolognese e del Ravennate: le precipitazioni saranno moderate, localmente intense sulle pianure emiliane, e inizialmente potranno assumere carattere nevoso anche in pianura nelle prime ore della mattina, per poi risalire a quote di 300-400 metri sull’Appennino emiliano e oltre i 500 metri sull’Appennino bolognese.

Dalla serata, attese piogge più consistenti sulla Romagna. I fenomeni, indicano da Protezione civile e Arpae, potrebbero causare innalzamenti dei livelli nei corsi d’acqua maggiori e minori, con possibili superamenti delle soglie di allerta, fenomeni franosi e ruscellamenti nelle aree collinari.

Sono previsti venti di burrasca moderata, con raffiche fino a 74 chilometri orari, sulla costa ferrarese e sulla pianura emiliana, mentre il livello del mare sarà vicino alle soglie di attenzione, con il rischio di erosioni costiere e mareggiate.