Maltempo a Bologna, quando arrivano i fondi per i danni

Bologna, 10 maggio 2023 – "Stiamo seguendo con tutti i sindaci e con la Protezione civile l'allerta rossa. Per la giornata di oggi non abbiamo criticità segnalate su Bologna, ma ovviamente teniamo ben monitorato il tema esondazione. Intanto la Città metropolitana anticipa risorse proprie per far fronte ai pesanti danni dell'alluvione della settimana scorsa".

Il sindaco Matteo Lepore ha annunciato lo stanziamento straordinario di 2,7 milioni di euro che potranno essere impiegati da subito - su tutta la provincia - grazie ad alcuni affidamenti diretti alle imprese del territorio per dare risposta agli interventi più urgenti. In questi giorni la Città metropolitana ha già speso 300mila euro per i primi e urgenti interventi di rimozione delle frane, spazzatura delle strade, chiusura delle voragini.

"Nuovi timori su via Saffi? No, abbiamo messo in sicurezza la strada, non ci risultano nuovi problemi - ha spiegato Lepore -. Ci aspettiamo un decreto speciale da parte del governo (come accaduto con l'alluvione nelle Marche, ndr), tutto quello che deve essere fatto per portarsi avanti e bene accetto. Occorre ripristinare un fondo nazionale cospicuo su tutta la manutenzione del territorio".

Il sindaco ha infine confermato che lo stop alle multe sulla preferenziale di via Saffi si limita al 3 maggio, giorno dell'alluvione. Le multe dal giorno in po dopo non sono più annullabili.