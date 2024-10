Maltempo, chiuso il sottopasso di via Gobetti: "Di nuovo rotto l’impianto di sollevamento"

Chiuso ancora una volta il sottopasso di via Gobetti a causa del maltempo. Ad annunciarlo è il Comune, spiegando che ieri pomeriggio "si è verificato un nuovo guasto all’impianto di sollevamento del sottopasso. Durante il maltempo delle scorse settimane, l’impianto si era rotto e le due pompe erano state portate in officina per la riparazione. Una pompa era stata ricollocata ed era tornata in funzione mentre l’altra è ancora in manutenzione. Purtroppo la pompa presente, si è di nuovo guastata. Nei prossimi giorni sarà installata la seconda pompa per poter riaprire". Il Comune ha chiesto al gestore del sottopasso di "provvedere affinché non si verifichino più disservizi del genere".