Maltempo a Bologna, parchi e giardini chiusi. Sospesi tutti gli eventi all’aperto

Bologna, 20 agosto 2025 – Il maltempo annunciato è arrivato. Con l’allerta meteo arancione emanata da Arpae e Regione Emilia-Romagna per la giornata di oggi e domani, giovedì 21 agosto, il Comune di Bologna ha attivato il Centro Operativo Comunale (Coc). L'allerta indica una criticità idraulica e idrogeologica per il territorio bolognese. Il Coc rimarrà attivo fino a quando l'emergenza non sarà cessata.

L’ordinanza che vieta parchi e giardini dalle 20

Il Comune ha emesso un’ordinanza che a partire dalle 20 di oggi, mercoledì 20 agosto, vieta di permanere nelle aree verdi, parchi e giardini cittadini e collinari. Sono sospese tutte le manifestazioni e le attività programmate all’interno dei parchi e giardini, con obbligo di rimuovere tutte le strutture precarie presenti per evitare ulteriori pericoli. Si raccomanda a tutti la massima cautela in prossimità delle aree in cui sono presenti alberature, vicino a tensostrutture, impalcature e strutture pubblicitarie. Il divieto di permanenza rimane valido fino al superamento delle situazioni di criticità.

In considerazione delle precipitazioni previste, si è inoltre provveduto alla pulizia della griglia del Ravone e tutte le altre sono state monitorate senza necessità di intervenire.

Le previsioni meteo indicano piogge continue per tutta la notte, con un'attenuazione prevista soltanto nella mattinata successiva.

Il vademecum del Comune: cosa fare e non fare

Il Comune di Bologna ricorda i comportamenti previsti dalla Protezione civile in caso di allerta arancione idrogeologica e idraulica:

1. Rispettare le indicazioni delle autorità: seguire le istruzioni della Protezione Civile o delle forze dell’ordine su eventuali chiusure di strade, interruzioni dei servizi, comportamenti da seguire.

2. Non percorrere sottopassi se allagati.

3. Stare lontano da ponti, fiumi e altri corsi d'acqua.

4. Fare attenzione agli oggetti mobili: mettere al sicuro oggetti che potrebbero essere spostati dal vento o trascinati dall'acqua, come vasi sui balconi, tende da sole, o altro.

5. Guidare con prudenza: se sei in auto, fai attenzione e mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede.

In generale si invita la cittadinanza a seguire i bollettini meteo e gli aggiornamenti delle autorità locali sull'evolversi degli eventi, seguendo i canali istituzionali ufficiali.

Il Comune ricorda, infine, che ogni residente in città ha la possibilità di registrarsi al sistema di Alert System per ricevere informazioni utili e verificate, compilando un modulo apposito.