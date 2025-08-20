Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaMaltempo a Bologna, parchi e giardini chiusi. Sospesi tutti gli eventi all’aperto
20 ago 2025
REDAZIONE BOLOGNA
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Maltempo a Bologna, parchi e giardini chiusi. Sospesi tutti gli eventi all’aperto

Maltempo a Bologna, parchi e giardini chiusi. Sospesi tutti gli eventi all’aperto

Con l’allerta meteo arancione il Comune ha adottato alcune misure per la sicurezza dei cittadini: ecco quali. L’ordinanza valida dalle 20. Cosa fare per evitare rischi, il vademecum

Bologna sotto la pioggia (foto di repertorio)

Bologna sotto la pioggia (foto di repertorio)

Per approfondire:

Bologna, 20 agosto 2025 – Il maltempo annunciato è arrivato. Con l’allerta meteo arancione emanata da Arpae e Regione Emilia-Romagna per la giornata di oggi e domani, giovedì 21 agosto, il Comune di Bologna ha attivato il Centro Operativo Comunale (Coc). L'allerta indica una criticità idraulica e idrogeologica per il territorio bolognese. Il Coc rimarrà attivo fino a quando l'emergenza non sarà cessata. 

Approfondisci:

Parchi e giardini aperti a Bologna dopo il maltempo, revocato il divieto

Parchi e giardini aperti a Bologna dopo il maltempo, revocato il divieto
Approfondisci:

Maltempo in Romagna, a Cervia e Pinarella tra i 40 e i 55 mm di pioggia in un’ora

Maltempo in Romagna, a Cervia e Pinarella tra i 40 e i 55 mm di pioggia in un’ora

L’ordinanza che vieta parchi e giardini dalle 20

Il Comune ha emesso un’ordinanza che a partire dalle 20 di oggi, mercoledì 20 agosto, vieta di permanere nelle aree verdi, parchi e giardini cittadini e collinari. Sono sospese tutte le manifestazioni e le attività programmate all’interno dei parchi e giardini, con obbligo di rimuovere tutte le strutture precarie presenti per evitare ulteriori pericoli. Si raccomanda a tutti la massima cautela in prossimità delle aree in cui sono presenti alberature, vicino a tensostrutture, impalcature e strutture pubblicitarie. Il divieto di permanenza rimane valido fino al superamento delle situazioni di criticità.

Approfondisci:

Nubifragio lampo su Pesaro: blackout, allagamenti e alberi caduti

Nubifragio lampo su Pesaro: blackout, allagamenti e alberi caduti

In considerazione delle precipitazioni previste, si è inoltre provveduto alla pulizia della griglia del Ravone e tutte le altre sono state monitorate senza necessità di intervenire.

Le previsioni meteo indicano piogge continue per tutta la notte, con un'attenuazione prevista soltanto nella mattinata successiva. 

Approfondisci:

Grandine su Bologna, il maltempo ancora non molla. L’esperto: “Fenomeni sempre più frequenti”

Grandine su Bologna, il maltempo ancora non molla. L’esperto: “Fenomeni sempre più frequenti”

Il vademecum del Comune: cosa fare e non fare

Il Comune di Bologna ricorda i comportamenti previsti dalla Protezione civile in caso di allerta arancione idrogeologica e idraulica:

1. Rispettare le indicazioni delle autorità: seguire le istruzioni della Protezione Civile o delle forze dell’ordine su eventuali chiusure di strade, interruzioni dei servizi, comportamenti da seguire.

2. Non percorrere sottopassi se allagati.

3. Stare lontano da ponti, fiumi e altri corsi d'acqua.

4. Fare attenzione agli oggetti mobili: mettere al sicuro oggetti che potrebbero essere spostati dal vento o trascinati dall'acqua, come vasi sui balconi, tende da sole, o altro.

5. Guidare con prudenza: se sei in auto, fai attenzione e mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede.

Approfondisci:

Le castagne aspettano la pioggia. Monti: "Le piante sono cariche"

Le castagne aspettano la pioggia. Monti: "Le piante sono cariche"

In generale si invita la cittadinanza a seguire i bollettini meteo e gli aggiornamenti delle autorità locali sull'evolversi degli eventi, seguendo i canali istituzionali ufficiali.

Il Comune ricorda, infine, che ogni residente in città ha la possibilità di registrarsi al sistema di Alert System per ricevere informazioni utili e verificate, compilando un modulo apposito.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata