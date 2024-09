Maltempo, disagi sulle strade di Bologna. Traffico in tilt attorno al Marconi

Bologna, 8 settembre 2024 – Domenica di forte maltempo su città e provincia. Piogge insistenti già dall’ora di pranzo e diversi disagi, seppur in maniera contenuta: non si registrano interventi per criticità particolari.

A Pianoro, soprattutto, a lanciare l’allarme è direttamente il sindaco Luca Vecchiettini attraverso un post su Facebook che parla di allagamenti negli spogliatoi del campo da baseball: "Le piogge insistenti delle ultime ore stanno creando alcune criticità in varie parti del nostro territorio – scrive il primo cittadino –. Attualmente è in corso un intervento dei vigili del fuoco presso gli spogliatoi del campo da baseball dove era in corso un torneo. È stata attivata la reperibilità della Polizia Locale e dei cantonieri comunali che stanno già intervenendo nelle situazioni segnalate". Altri utenti del web hanno segnalato allagamenti lungo la Porrettana, invece. Criticità anche su tutta la via Idice, tra Mercatale e Monterenzio.

Allagamenti a Pianoro

Problemi anche nella zona dell’aeroporto Marconi, in cui alcuni cittadini – a partire dal capogruppo della Lega in Comune, Matteo Di Benedetto – segnalano il traffico pesantemente congestionato per ore complici l’afflusso verso e in uscita dallo scalo e il maltempo. Alcuni voli hanno avuto difficoltà ad atterrare. Per tutta la giornata di oggi è restata attiva l’allerta arancione della Regione per criticità idraulica, idrogeologica e temporali, in particolare per la caduta frequente di fulmini.

Annullata anche la serata in programma nel cartellone della Festa dell’Unità, al Parco Nord: alle 21 si sarebbe dovuto tenere il dibattito ‘Fa così tanta paura la verità?’ sul tema delle stragi nel nostro Paese, ma l’appuntamento è saltato a causa della forte perturbazione.

L’allerta meteo continuerà anche per tutta la giornata di domani, fino a mezzanotte: colore ‘giallo’ per le piene dei fiumi e per temporali anche a Bologna, così come quasi in tutte le province dell’Emilia-Romagna.