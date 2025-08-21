Maltempo, è allerta arancione: "Divieto di permanenza nei parchi. Stop a eventi e manifestazioni"

La pioggia è iniziata a scendere già nel pomeriggio di ieri, mentre a Palazzo d’Accursio si cominciava a discutere delle misure da adottare in vista del bollettino meteo con allerta arancione per criticità idraulica, idrogeologica e temporali (scattata ieri e diramata anche per oggi) pubblicato dall’Arpae e della Protezione civile. Poco prima delle 18 è arrivato il provvedimento dell’amministrazione comunale: stop a manifestazioni ed eventi all’aperto e divieto di permanenza in parchi, giardini e aree verdi di città e collina a partire già dalle 20 di ieri sera. "Sono sospese tutte le manifestazioni e le attività programmate all’interno dei parchi e giardini, con obbligo di rimuovere tutte le strutture precarie presenti per evitare ulteriori pericoli", si legge nella nota.

Ogni volta che scatta un’allerta con precipitazioni intense, la mente dei bolognesi torna subito a ottobre di un anno fa, quando l’alluvione ha devastato la città. E così la precauzione e l’attenzione del Comune sono al massimo: "Si raccomanda a tutti la massima cautela in prossimità delle aree in cui sono presenti alberature, vicino a tensostrutture, impalcature e strutture pubblicitarie – sottolineano da Palazzo d’Accursio –. Il divieto di permanenza rimane valido fino al superamento delle situazioni di criticità".

Non solo, perché memore delle inondazioni di quasi un anno fa e della furia del torrente Ravone sulla città (oltre che di tutte le polemiche annesse e connesse), il Comune aggiunge: "In considerazione delle precipitazioni previste, si è inoltre provveduto alla pulizia della Griglia del Ravone e tutte le altre sono state monitorate senza necessità di intervenire. Invitiamo i cittadini e le cittadine a tenersi aggiornati seguendo solo i canali ufficiali del Comune".

fra. mor.