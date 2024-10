Maltempo, è allerta rossa. Dopo la nottata da incubo trema l’Appennino ferito

Dopo la tregua di ieri pomeriggio, oggi il maltempo dovrebbe nuovamente colpire l’Appennino. Il bollino è al colore rosso e tutti gli enti si sono mobilitati per attutire gli effetti delle bombe d’acqua che stanno interessando le nostre montagne da giovedì. Il fango e i detriti caduti sul tratto della statale Porrettana che collega Vergato con la sua frazione Carbona hanno prima impedito la completa circolazione, poi è stato ripristinato almeno il senso unico alternato. I tecnici hanno preferito rinforzare l’argine superiore della carreggiata, in modo tale da provare a evitare una nuova emergenza oggi che dal cielo dovrebbero cadere almeno 50 millimetri d’acqua (80 nelle zone più alte).

Sempre nel vergatese, vi è stato un allagamento della Caserma dei Vigili del Fuoco, in un locale dove non erano custoditi né mezzi di soccorso né l’attrezzatura necessaria a svolgere gli interventi come hanno verificato i vertici provinciali del corpo nella loro ispezione. Le amministrazioni comunali si sono attrezzate e non hanno aspettato l’arrivo degli operatori ingaggiati dalla Città Metropolitana. È il caso di Alto Reno Terme di Gaggio Montano. Nel territorio termale sono state prontamente liberate la provinciale della Madolma, che collega Porretta a Lizzano, e quella tra Porretta e Castel di Caso. Resta ancora inagibile la strada di Casa Cardelli all’altezza del Santuario della Madonna del Ponte, creando anche parecchi problemi alla linea ferroviaria che porta a Pistoia, e la via del ‘Grottino’ delle vecchie terme alte.

Questo percorso doveva essere riaperto proprio questo pomeriggio, ma la terra caduta giovedì notte l’ha nuovamente reso inagibile. Nel comune di Gaggio Montano, il torrente Silla è fuoriuscito dal proprio letto e ha ingrossato diversi fossi. Vi è stato il completo allagamento di una cantina di una abitazione privata e il giardino è stato letteralmente spazzato via. Vi sono stati anche problemi di circolazione sulla provinciale che porta a Lizzano in Belvedere, ma tutto si era già risolto nella prima mattinata di ieri grazie a un lavoro incessante che ha consentito ai pendolari che utilizzano il treno e ai dipendenti delle varie aziende di raggiungere il posto di lavoro. Due frazioni lizzanesi hanno, però, rischiato l’isolamento. Si tratta di Monteacuto delle Alpi e di Pianaccio che, per una parte della giornata, non sono risultate raggiungibili a causa di una frana. Da tempo che l’amministrazione di quel territorio fa presente alla regione che era necessario un intervento vista la precarietà di quel tratto di strada, e la richiesta è stata rinnovata al presidente facente funzione dell’Emilia Romagna Irene Priolo. Ieri la numero uno di via Aldo Moro, che ha anche la delega per la protezione civile, ha effettuato un sopralluogo nei comuni di Gaggio Montano e Alto Reno Terme ribadendo la necessità che il governo finanzi il piano per mettere in sicurezza tutto il territorio regionale. Disagi si sono registrati anche nelle aree di Grizzana Morandi, Castel di Casio e di Camugnano.