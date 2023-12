Maltempo e raffiche di vento. Paura per la torre e in San Pietro. Alberi caduti in città e provincia

La buona notizia è che il maltempo non ha avuto impatti sulla Garisenda. Il vento, si sa, non è amico di una Torre medievale malata, ma "nessuna anomalia o evento dinamico è stato registrato dalle Fibre ottiche nel basamento", riferisce il Comune.

Tirato un sospiro di sollievo per il simbolo della città, per qualche ora si è rimasti in attesa di avere riscontri dalle indagini dei vigili del fuoco nella Cattedrale di San Pietro, allarmati dal ritrovamento di alcuni calcinacci.

Due squadre, quindi, ieri pomeriggio sono intervenute all’interno della Cattedrale in via Indipendenza. I frammenti ritrovati, però, sono risultati essere il pollice di una statua di un angelo sulla volta dell’altare.

È stata poi verificata la possibile presenza di altre crepe, ma da quanto si apprende sembra che non sia stata riscontrata nessun’altra problematica. L’area del ritrovamento dei calcinacci è stata subito recintata, la Cattedrale è rimasta aperta per tutto il tempo dell’ispezione, ma la messa del pomeriggio è stata spostata nella cripta.

Guardando a Bologna e provincia, il maltempo ha comunque portato scompiglio. Sono stati, infatti, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per alberi e rami caduti, tegole volate via dai tetti o lucernai che si sono staccati da case e prefabbricati. Folate di vento che hanno causato il cedimento di un grosso albero lungo viale Filopanti, all’altezza dell’ex Istituto Zoni: la pianta è stata letteralmente sradicata da terra finendo sulla carreggiata e sul posto, oltre i caschi rossi, anche la polizia locale per spostarla e rimuoverla.

Alberature in mezzo alla strada o pericolanti sono state poi registrate in via Gaibola, via Larga e in via dei Pozzetti. Notevoli invece, i disagi provocati a tutti i viaggiatori che nella tarda mattina di ieri si trovavano sui treni o nelle stazioni lungo la tratta ferroviaria Ancona – Bologna.

Un albero infatti, intorno mezzogiorno è caduto sui binari tra Imola e Castel San Pietro causando la sospensione della circolazione dei convogli per circa un’ora. Una situazione che ha richiesto l’intervento dei tecnici di Trenitalia per consentire la regolare e completa ripresa della circolazione intorno le 15, portando però alla cancellazione o limitazione di percorso per alcuni treni regionali, mentre l’Alta velocità, Intercity e Regionali hanno registrato ritardi fino a 150 minuti.

Non da meno la situazione in provincia: dalla pianura alla montagna il vento ha causato la caduta di alberi su strada nei comuni di Gaggio Montano, Medicina, Calderino, Grizzana Morandi, Porretta Terme e Pianoro.

A Monghidoro i vigili del fuoco oltre a intervenire su un albero finito sulla carreggiata e su una cabina del gas hanno rimosso anche una casa in lamiera, volata da un cantiere fino in mezzo alla strada. A Castel di Casio invece, un paio di lucernai si sarebbero staccati da un prefabbricato in zona industriale. Le richieste di intervento sono state continue, così come in tutta la regione dove il vento ha soffiato forte, raggiungendo in alcuni momenti picchi di 130 chilometri all’ora lungo tutta la costa romagnola, colpendo in particola modo le province di Forlì e Rimini.

Non c’è pace, poi, per la tormentata piscina di Castel San Pietro. Le forti raffiche di vento hanno abbattuto i palloni pressostatici che coprivano il campo da calcio a cinque e la vasca grande della piscina comunale, utilizzata per nuoto libero e corsi causa inagibilità dell’impianto coperto e in attesa di una nuova struttura. Al momento del crollo in entrambe le strutture, fortunatamente, non era presente alcun utente. In seguito all’allerta rossa e alle previsioni meteo, il gestore Aquasport aveva già bloccato l’utilizzo dell’impianto per precauzione. Gestore e Comune sono comunque al lavoro per il ripristino.