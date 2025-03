Incubo frane: auto incastrata nello smottamento Maltempo. Si aggrava la ferita di San Benedetto

Alto Reno Terme (Bologna), 15 marzo 2025 – Incubo frane a Bologna e provincia con grande spavento mattutino per una coppia di residenti a Sambucedro, che si trova nella zona di Granaglione nel comune di Alto Reno Terme.

Le due persone che viaggiavano in direzione Porretta, sono rimaste coinvolte da un piccolo smottamento che si è mosso a monte della carreggiata stradale, al chilometro 3,1 del primo tronco della strada provinciale numero 55 ‘Case Forlai’.

Il fatto è avvenuto di buon mattino, verso le 7.30 circa, mentre la coppia stava andando in ospedale per assolvere a una scadenza sanitaria. Durante il tragitto, a poca distanza dalla loro abitazione, è improvvisamente partito il movimento di terreno, apparentemente superficiale, che comunque ha permesso il passaggio di un veicolo che viaggiava davanti all’auto della coppia.

L’uomo alla guida, forse pressato dall’appuntamento sanitario, ha tentato di superare il punto critico rimanendo impantanato nella fanghiglia che nel frattempo aveva raggiunto la sede stradale. Sul posto, attivati dalla centrale di Bologna, sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Gaggio Montano che hanno trovato le due persone all’esterno dell'auto parzialmente danneggiata.

Il personale operativo della Città metropolitana che ha apposto la necessaria segnaletica di emergenza e ha rimosso il materiale terroso dalla sede stradale grazie all’ausilio di un mezzo meccanico.

La paura di San benedetto Val di Sambro

San Benedetto Val di Sambro (Bologna), 15 marzo 2025 - "Gli ultimi due giorni sono stati probabilmente i più difficili a distanza di mesi, da quando si è attivata la frana delle Cà di Sotto": il sindaco di San Benedetto, Alessandro Santoni ha aggiornato i cittadini sui social sulla situazione della frana, che si è riattivata dopo le alluvioni dei mesi scorsi, dopo la nuova ondata di maltempo che ha colpito il Bolognese.

Abitazioni allagate

"Le grandi quantità di acqua che si sono abbattute anche sul Comune hanno ulteriormente aggravato le situazioni di criticità che purtroppo si evidenziarono fin da subito", ha aggiunto il primo cittadino.

Nella serata di ieri, riporta Santoni, "il livello delle acque a monte della frana ha attivato il canale sfioratore realizzato per allontanare le acque. Idraulicamente ha funzionato, limitando i danni che si sarebbero potuti manifestare in mancanza di tale opera, ma che purtroppo non ha evitato ulteriori allagamenti di abitazioni prossime allo sbarramento".

Azioni e incontri per affrontare la situazione

Questa mattina, ha spiegato ancora Santoni, è stato fatto un sopralluogo assieme ai tecnici della Città metropolitana di Bologna, alla presenza anche del delegato alla Protezione civile, Enrico Di Stasi. "Assieme a lui abbiamo condiviso la necessità di affrontare il problema in maniera strutturata e di prospettiva - spiega il sindaco - gli ho chiesto di inserire anche questa frana all'interno del 'Dossier Bologna'. L'ho anche informato della richiesta avanzata nei giorni scorsi alla Regione: un incontro tecnico da tenersi nelle prossime settimane per capire quali siano le progettualità future che si intendono mettere in campo", conclude Santoni.