Maltempo a Bologna, frane e strade chiuse in provincia. Meteo impazzito e disagi al traffico

Bologna, 2 maggio 2023 – Il maltempo si abbatte su una terra da tempo avida di pioggia. Solo l’inizio di una giornata in cui sono attesi fino a 70 millimetri di precipitazioni, ma già si registrano frane, strade allagate e viabilità interrotta per le abbondanti piogge. Previsti anche venti di forte entità: potranno sfiorare i 50 chilometri orari sui rilievi.

Frana e strade allagate in val di Zena

In particolare, la situazione sta diventando problematica sulla strada provinciale Val di Zena. Qui il torrente ha invaso la strada in più punti e dove comunque il fiume non ha rotto gli argini c'è tanta acqua perché i fossi sono pieni. In alcuni punti stanno anche cadendo alcuni sassi, per il momento di piccole dimensioni. Via dei Gruppi che è chiusa sta cedendo. In via di Jano è stata segnalata una frana.

Sono stati segnalati episodi franosi a Botteghino e Zula, mentre il torrente Zena lambisce la soglia della strada, e in alcuni casi l’ha anche invasa.

Parziale esondazione del torrente Zena

Per far fronte a eventuali problemi, a San Lazzaro e Pianoro sono stati anche attivati i coc, centri operativi comunali.

Sasso Marconi, frana in strada

Altra frana a Sasso Marconi, dove dalle 6,30 circa sono al lavoro i vigili del fuoco. In via Colliva lo smottamento ha interessato anche la sede stradale. Sul posto la squadra dei caschi rossi ha verificato che la frana di modesta entità ha occupato parte della carreggiata. Sul posto Polizia Locale. Il transito è attualmente consentito solo su una corsia.

Anche Monte San Pietro una frana ha colpito una strada, ancora in fase d’accertamento danni ed eventuali ripercussioni sulla viabilità.

Lavino oltre i livelli di guardia

Gli occhi sono puntati in particolare sul torrente Lavino. Questa mattina alle 7 aveva già superato la soglia due. "Al momento la situazione non desta preoccupazione ed è monitorata- assicura il sindaco di Calderara, Giampiero Falzone, via social - i volontari della Protezione civile, subito sentiti questa mattina presto, stanno comunque organizzando una squadra per una verifica. Verrà effettuata anche una verifica ai canali di bonifica, dal momento che sono invasati per uso irriguo e potrebbero alzarsi molto velocemente".

Anche a Budrio, sempre in provincia di Bologna, Polizia locale e Protezione civile "stanno costantemente presidiando i corsi d'acqua principali per monitorare la situazione".

Oltre al Lavino si tengono d’occhio Idice, Quaderna e Sillaro, con piene “in propagazione verso i tratti vallivi – riporta il monitoraggio Arpae -. Nelle prossime ore si prevede una persistenza di piogge su tutta la Regione, in intensificazione sul settore centro-orientale, che potranno generare ulteriori incrementi dei livelli idrometrici nei bacini già interessati dalle piene”.

Ondata di maltempo in regione

Con le piogge incessanti che cadono da ieri in Emilia-Romagna cresce la portata dei corsi d'acqua. E allo stesso tempo si alza anche il livello di guardia. Già da questa mattina alcuni fiumi e torrenti dell'Emilia centrale hanno superato la soglia di allerta due su tre, come il Samoggia, il Lavino, l'Idice, il Quaderna e il Correcchio.

Dalla mezzanotte gli accumuli più ingenti si sono registrati a Sassullo (79 millimetri), Botteghino di Zocca (69,1), Albinea (63,6), Vallerano (56,6), Castelvetro di Modena (53,6) e Ponzano (53,1). Si tratta di volumi che, di norma, "sono attesi in circa un mese" e che invece si sono concentrati in meno di 24 ore. La Protezione civile ha emesso un'allerta di colore arancione e le piogge persistenti sono previste anche per le prossime ore. Di conseguenza ci si aspetta che il livello di fiumi e torrenti continui a salire.