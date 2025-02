Maltempo, incidente in via Molinelli: "Ho centrato quella buca in pieno. Era piena d’acqua e non segnalata"

I residenti avevano segnalato quella voragine almeno tre volte. Tanto che il Comune aveva proceduto con dei ‘rattoppi’ – secondo qualcuno non proprio eccezionali – inserendo la strada nel pacchetto di interventi e manutenzione legato a Città 30. Nessuno, però, aveva provveduto a segnalare in qualche modo quell’enorme buca al centro di via Molinelli, che è costata un brutto incidente e uno spavento tremendo a Paolo Petrini. "Stavo andando in scooter al Dall’Ara a vedere il match tra Bologna e Torino l’altra sera – racconta lui – e ho centrato il cratere in pieno. Fortunatamente il semaforo poco più in là era già rosso e stavo frenando, altrimenti a velocità normale probabilmente non sarei qui a raccontare quello che è successo".

Un buco di oltre venti centimetri ("L’abbiamo misurato con il metro") che, con la pioggia battente di venerdì, si è riempito d’acqua e si è camuffato da banale pozzanghera, tanto da ingannare l’ignaro guidatore fino a farlo sbalzare a terra con una caduta rovinosa.

"Il motorino è andato completamente distrutto – prosegue Petrini –, ma non è tanto quello il problema, quanto il fatto che tutti sanno delle cattive condizioni in cui versa via Molinelli. Ma l’amministrazione non ha fatto nulla". Non solo: "Oggi (ieri, ndr) sono tornato a vedere se la buca c’era ancora e ho trovato un lavoro di copertura fatto malissimo, con materiali a mio avviso di pessima qualità: si è già creato un nuovo avvallamento, in più nessuno ha provveduto a rimuovere i detriti e le pietre arrivati in strada a causa dell’acquazzone. Se un auto passa a velocità sostenuta, è probabile che questi finiscano per schizzare addosso ai pedoni che passano a pochi metri di distanza".

Sul posto per soccorrere Petrini è arrivata un’ambulanza e "solo tre ore dopo" una pattuglia della Polizia locale.

"L’incidente è avvenuto alle 20.30 circa – continua il malcapitato – e il 118 è arrivato abbastanza presto. Non mi hanno portato subito in ospedale, però, perché i soccorsi non se la sentivano di andare via con la strada in quelle condizioni e il rischio che qualcuno, nuovamente, si facesse subito male. Così ho chiamato un mio amico, che è arrivato in via Molinelli e si è appostato in strada con le quattro frecce nel tentativo di segnalare la buca e aspettare la Locale: i vigili si sono presentati soltanto tre ore dopo, alle 23.30". La via è rimasta chiusa per tutta la notta e riaperta ieri mattina. "Come se non bastasse sono arrivato al Maggiore alle 22 e mi hanno visitato soltanto alle 7, prima di dimettermi intorno alle 9", chiude Petrini.

Un residente secondo la vittima dell’incidente "ha segnalato la voragine proprio ieri (venerdì, ndr) al Comune, visto che era già piena d’acqua, ma nessuno è intervenuto. Mi chiedo quante altre persone debbano farsi male prima di un lavoro risolutivo: a me è andata bene, ma l’amministrazione dovrebbe sistemare la strada o almeno segnalare la presenza di quella voragine pericolosissima".