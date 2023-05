Maltempo, a Monterenzio i volontari dal Lazio con un camion di aiuti solidali

Monterenzio (Bologna), 30 maggio 2023 – Un camion carico di volontari e di aiuti. Questa mattina, in una Monterenzio che ha ancora tutte le ‘cicatrici’ del maltempo, sono arrivati i volontari della Protezione Civile dal Lazio. La colonna mobile arrivata nella località appenninica bolognese, guidata da Alessandro Sacripante, in collaborazione con i volontari dell'Aisa Emilia Romagna con a capo Andrea Parrello, ha portato materiale della raccolta solidale per i territori colpiti dagli eventi alluvionali.

I volontari della Protezione Civile dal Lazio a Monterenzio (Bologna)

Sono stati accolti in comune dal vicesindaco Marco Stalagmiti e dalla responsabile del COC Adriana Albergo. I ragazzi con grande entusiasmo hanno chiesto di avere un simbolo di Monterenzio e gli sono state consegnate le magliette di ‘Monterenzio nel cuore’ come simbolo di riconoscenza. La ditta Bonfiglioli si è, poi, prodigata nell’aiutare a scaricare i materiali e gli aiuti nella palestra Menestrina di Monterenzio. Prosegue, intanto, la raccolta fondi della Pubblica Assistenza di Monterenzio sulla piattaforma Go Fund Me. La Pubblica locale è stata gravemente danneggiata, sia nello stabile che in alcuni mezzi di soccorso, da una delle duecento frane che ha coinvolto Monterenzio tra il 17 ed il 18 maggio.