Bologna, 19 novembre 2019 - L’allerta resta rossa. «L’intero sistema di Protezione civile – dicono dalla centrale operativa – è all’opera per affrontare le conseguenze degli eventi meteo (foto). Stiamo lavorando soprattutto per riparare l’argine dell’Idice (che si è rotto domenica all’altezza del civico 56 di via Viazza, nel comune di Budrio)».

I fiumi

Altro fronte è il torrente Quaderna (Ozzano) dove è in corso un intervento su una seconda falla. «Siamo costantemente in contatto – spiega il presidente della Regione, Stefano Bonaccini –, con i tecnici che stanno lavorando ininterrottamente per ripristinare i danni. Ho sentito al telefono anche i sindaci di Budrio, Finale Emilia e Medicina, per valutare insieme come far fronte alle necessità più urgenti. Chiederemo il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale». Compresi i rimborsi per i danni di privati e aziende. Tantissimi. A partire da quelli subiti dalle centinaia di persone evacuate o pronte per esserlo. Come è successo a Budrio (209) e a Malalbergo (15), e come potrebbe accadere presto agli abitanti di Selva Malvezzi.

Gli sfollati

Seicento persone della frazione di Molinella che continuano a osservare con allarme ciò che succede al canale di scolo Sesto alto, messo sotto pressione dall’Idice ferito assieme al Sesto basso. «E in alcuni punti – spiega Michele De Vincentis, comandante provinciale dei vigili del fuoco – ha già iniziato a tracimare». Solamente domenica, erano al lavoro 150 vigili e 26 squadre con «personale arrivato anche da Piacenza, Ravenna, Rimini, Parma». Con loro, numerosi sono stati gli interventi di carabinieri, poliziotti, finanzieri e vigili urbani.

La Bassa

Se la città al momento sembra non avere grossi problemi (sacchi sono stati messi per precauzione in via Giunio Bruto, a Borgo Panigale), è la gran parte della Bassa che continua a restare con il fiato sospeso. «L’allarme rosso rimane, tutti i Centri operativi comunali continuano a lavorare h24», continua De Vincentis. Per fare fronte all’emergenza, è stato chiesto anche l’intervento dell’Esercito con tanto di procedura già attivata. E tra le tante criticità, ai primi posti ci sono le strade con «centinaia di migliaia di euro di danni soprattutto in montagna».

Le strade

Ancora chiusa a scopo precauzionale la SP 6 Zenzalino per l’esondazione dell’Idice; in Appennino, problemi sulla SP 85 Fondovalle Savena, a Pianoro e a Loiano, dove è stata installata segnaletica di pericolo con riduzione della larghezza della carreggiata. Sulla Futa, al chilometro 76, sempre nel comune di Loiano, problemi per uno smottamento della scarpata e il cedimento della banchina (transito a senso unico alternato). Stessa sorte sulla SP27 in Valsamoggia, nel comune di Savigno, dove è crollato un tratto di strada di 40 metri. In ginocchio anche le coltivazioni, con la Coldiretti che lancia l’allarme asfissia, e gli allevamenti, con centinaia di animali morti.

