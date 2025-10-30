Maltempo oggi a Bologna e provincia: allagamenti, nuove frane e fiumi ingrossati. Torna la paura

Bologna, 30 ottobre 2025 – Una pioggia battente e incessante che, ancora una volta, sta flagellando Bologna e provincia. Si rialza il livello dei fiumi e anche la paura dei cittadini. Preoccupano le piene dei fiumi, in particolare quella del Reno, che ha già superato la soglia arancione sull'Appennino ed è già arrivata alla Chiusa di Casalecchio. E spaventa, ancora una volta, il torrente Zena.

Fiumi: spaventano Reno e Zena

Dalle 8 di questa mattina la situazione più grave è stata osservata in montagna e in particolare nell'area dell'Alto Reno Terme, a Molino del Pallone (video). Qui il Reno si è ingrossato in poco tempo rendendo necessaria la chiusura del ponte che collega Mulino del Pallone a Campeda.

Alle 16 il Reno, in territorio di Vergato, è in soglia arancione con un livello idrometrico di 3.19. L'ingrossamento del corso d'acqua in Appennino ha portato a una crescita del livello del fiume Reno anche in pianura.

Alla Chiusa di Casalecchio, alla stessa ora, la soglie del fiume è gialla con un livello di 1.33. Più alto il livello del Reno, ma sempre in soglia gialla, a Casalecchio, all'idrometro 'tira a volo', con 1.57. Preoccupa anche l'area pianorese di Botteghino di Zocca, sulle sponde del torrente Zena. Qui è stato, malauguratamente, raggiunto un record regionale oggi: dalle 8 di stamattina, infatti, solo in quell'area sono caduti ben 47 millimetri di pioggia.

Disagi alla circolazione e frane in montagna

Con le piogge che si stanno scaricando su città e provincia, in montagna iniziano a crearsi i primi disagi dovuti a frane e smottamenti. Di particolare rilievo la frana in località Granaglione: qui la montagna si è in parte staccata, scivolando con massi e arbusti, sulla sp632-via Pracchia. La circolazione è stata interrotta e, solo grazie al lavoro dei vigili del fuoco, è stato possibile ripristinare il traffico a senso unico alternato.

Problemi anche lungo la Fondovalle Savena (nei Comuni di Loiano e Monzuno). Ci sono poi interruzioni temporanee per allagamenti sulle provinciale 52 tra Porretta e Castel di Casio e lungo la provinciale 55 Case Forlai (Comune di Alto Reno).

Bologna apre il Coc

Vista l’emanazione dell’allerta rancione, il Comune ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC). Il che significa che i volontari della protezione civile e gli agenti della polizia locale monitorano costantemente fiumi, sottopassi e zone a rischio.

Osservazione costante anche pozzetti, tombini e griglie, specialmente in zona collinare e in altre aree a rischio, intervenendo per pulire e rimuovere le foglie, se necessario.

Cosa fare in caso di allerta arancione

E’ sempre il Comune di Bologna a ricapitolare cosa fare (e non fare) quando è stato emessa un’allerta arancione idrogeologica e idraulica: