Bologna, 22 dicembre 2019 - Il vento forte che, in questi ultimi giorni, si è abbattuto su tutta l’area metropolitana ha portati non pochi disagi. A Pianoro, nella frazione di Livergnano, in via dei Gruppi (nella parte alta della strada), si è sgretolata una parte della montagna (foto). Nella tarda serata di ieri, infatti, alcuni massi, anche di grandi dimensioni, si sono staccati dalla parete rocciosa per, poi, cadere rovinosamente sull’asfalto della carreggiata, spaccandosi ulteriormente.

"La strada è stata subito chiusa – specifica il sindaco pianorese Franca Filippini – chi abita nella parte bassa della strada può accedere dalla Fondovalle Savena, chi, invece, nella parte alta può accedere da Livergnano". Le sue parole vengono sottolineate anche dall’assessore Giancarlo Benaglia: "I massi si sono staccati dalla rupe a valle di via della Chiesa, le dune di protezione a via dei Gruppi non sono state sufficienti a fermare queste pietre, alcune di dimensioni tali che nell’impatto si sono frantumate, invadendo, appunto, la strada". Domani, con i tecnici, l’amministrazione comunale farà un sopralluogo per valutare le azioni da intraprendere.

