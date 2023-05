Maltempo, pioggia senza tregua Campi allagati e strade chiuse

di Chiara Caravelli

e Zoe Pederzini

L’acqua è tornata a cadere copiosa su città e provincia per tutta la giornata di ieri: senza i disastri di una settimana fa, ma tracimando nei campi della Bassa, soprattutto tra Medicina e Castenaso, e provocando diversi nuovi smottamenti in Appennino. In città gli occhi erano puntati sul canale Ravone, esondato la settimana e provocando l’allagamento di via Saffi, ma per ora la situazione era sotto controllo. Fiumi, canali e torrenti stanno reggendo bene nonostante la seconda ondata di maltempo nel giro di una settimana: rimane però attivo il Centro coordinamento soccorsi della Prefettura (attivato in via precauzionale nella tarda serata di lunedì, ndr), anche se fortunatamente non sono state segnalate emergenze, e la situazione idrogeologica è tenuta costantemente sotto controllo.

ieri i vigili del fuoco che hanno effettuato circa una ventina di interventi, soprattutto in provincia, per danni d’acqua, alberi pericolanti e scantinati allagati.Le precipitazioni continueranno, con minore intensità, anche nei prossimi giorni.

Nelle ultime ventiquattro ore la pioggia è caduta copiosa in provincia di Bologna: più nella Bassa che in Appennino, ma, per fortuna, senza causare danni gravi. Le zone più colpite, in millimetri di precipitazioni, sono state Budrio e Medicina. Nel budriese il sindaco Debora Badiali ha previsto "la chiusura al transito, per tracimazione dei fossi, via Fondazza, da via Visita a via Malcampo, il senso unico in via Bagnarola, nei pressi dell’intersezione con via Riccardina (viene garantito il servizio di trasporto dello scuolabus); chiusa via Bolognetta in direzione via Olmo. Ricordiamo di effettuare solo gli spostamenti necessari e a non sostare nei pressi di corsi d’acqua. Si invita la cittadinanza a mettersi alla guida solo per estrema necessità e di prestare attenzione alla guida, perché il livello dei fossi di tutto il territorio è alto".

A Medicina sono stati costanti i sopralluoghi da parte dell’amministrazione comunale insieme ai tecnici locali e alla Protezione Civile. Già nel pomeriggio di ieri a Medicina erano caduti oltre 86 mm d’acqua, registrando nel territorio le precipitazioni più intense a livello regionale e provocando l’allagamento di diversi campi coltivati.

È stata firmata l’ordinanza che prevede la chiusura delle strade che sono impraticabili a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua dei fossi. Al momento sono: via Fiorentina dalla rotonda di Villa Fontana al cimitero; via Guazzaloca; via Stradellaccio; via San Tomaso; via Vigo; via Campiona; via Ercolana e via del Piano dalla Trasversale di Pianura in direzione Sant’Antonio. I cittadini che rientrando alla propria abitazione trovassero inagibili le strade possono recarsi al Centro Operativo Comunale in via della Resistenza 166. L’allerta meteo emanata dalla Regione Emilia-Romagna nei giorni scorsi si è stessa anche a tutta la giornata di oggi.

"Raccomando a tutti i cittadini di uscire di casa solo in caso di necessità e di mettere in atto tutte le attenzioni possibili al fine di evitare ogni rischio. In particolare non attraversare i sottopassi e non percorrere strade piene d’acqua. Nelle abitazioni in prossimità dei corsi d’acqua, se possibile, non dormire ai piani terra o negli scantinati e prestare la massima attenzione", sono le parole del sindaco di Medicina, Matteo Montanari. Nuovi smottamenti anche in Appennino, soprattutto a Monterenzio, dove le scuole rimarranno chiuse anche oggi. A Castenaso, invece, le forti piogge hanno parzialmente allagato via Manara, in corrispondenza di Villa Molinari-Pradelli. Stessa situazione per via Felicori. Entrambe le strade sono transitabili, ma si raccomanda attenzione e una velocità che non superi i 30 kmh.

