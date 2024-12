Maltempo, San Lazzaro con il fiato sospeso: allagati alcuni garage

Bologna, 9 dicembre 2024 – A San Lazzaro si sta con il fiato sospeso, dopo che l'Idice ieri sera ha raggiunto soglia 3, attorno alle 22, costringendo l’amministrazione a un’ordinanza dei piani terra e dei seminterrati, con l’obbligo di raggiungere i piani alti per chi abita accanto ai corsi d’acqua: e ora si aspetta il nuovo bollettino Arpae.

Al momento di danni importanti non ce ne sono, tranne una situazione di allagamento di una rimessa di via del Seminario 102, dovuta non alla tracimazione di corsi d'acqua ma ai canali di scolo che non hanno trattenuto l'acqua.

Sempre nella stessa zona, al Farneto, alcuni garage si sono allagati.

Ieri sera disposto sono state disposte evacuazioni dei seminterrati e dei piani terra. Al Farneto, dove si trova la maggior parte delle case interessate dall’ordinanza, diverse abitazioni erano già libere e chi è rimasto ha la possibiltà di accedere ai piani alti: pertanto non ci registrano cittadni fuori casa. Non è stato attivato nemmeno lo spazio del PalaYuri, dove di solito viene aperto il centro di accoglienza per sfollati.

I tecnici del Comune sono già al lavoro per rimuovere i detriti portati dalla piena dell'Idice e dello Zena: si stanno togliendo tronchi e pezzi di legno emersi da quando è sceso un po' il livello.

Su Bologna non si registrano criticità.

Città metropolitana. La prima vera nevicata della stagione invernale in Appennino, nel fine settimana appena concluso, ha attivato il Servizio Neve della Città metropolitana, per pulire le strade provinciali interessate dal maltempo. Domenica sono entrati in azione 50 spazzaneve e 10 mezzi spargisale sulle SP di tutto l’arco appenninico, dall’imolese fino a Lizzano in Belvedere, al confine con la provincia di Modena, per un totale di 410 ore di servizio.

Interventi di particolare rilevanza sulla SP 7 “Valle dell’Idice” nel tratto Monghidoro-Monterenzio, SP 26 “Valle del Lavino”, SP 55 “Granaglione”, SP 71 “Cavone”, SP 325 “Val di Setta e Val di Bisenzio”, nei Comuni di Castiglione dei Pepoli e Monzuno, SP 610 “Montanara” nei Comuni di Castel del Rio e Fontanelice, Fondo Valle Savena nei Comuni di Loiano, Monghidoro e San Benedetto Val di Sambro.

Le attività di spargimento sale sono continuate fino alle prime ore di questa mattina.

I tecnici della Città metropolitana monitorano costantemente lo stato delle strade provinciali e tutti i mezzi del Servizio Neve sono pronti a riattivarsi qualora ce ne fosse necessità.