Maltempo e scuole chiuse domani a Bologna, il Comune invita allo smart working

Bologna, 15 maggio 2023 – Scuole chiuse e un invito a restare in casa, il più possibile. Il Comune mette le mani avanti in vista del maltempo che domani, martedì 16 maggio, dovrebbe investire città e provincia con piogge torrenziali e per il quale è stata emanata un’allerta rossa regionale.

Appello per lo smart working

Palazzo d’Accursio, al fine di ridurre gli spostamenti e il traffico, ha scritto alle aziende e agli Enti della città per invitarle ad adottare il più possibile lo strumento dello smart working per domani e mercoledì. Cosa che avverrà anche per quel che riguarda il Comune e la Città metropolitana di Bologna.

Quali comportamenti tenere

“Per le giornate di domani e mercoledì si invita la cittadinanza a effettuare solo gli spostamenti necessari, a non sostare nei pressi dei corsi d’acqua e a non sostare sotto agli alberi” spiega una nota di palazzo d’Accursio.

Allo stesso tempo il Sindaco ha emanato un’ordinanza che vieta di accedere e stazionare in parchi e aree verdi adiacenti alle aree fluviali e di stazionare sotto gli alberi in tutti i parchi.

È prevista inoltre un’azione congiunta tra Polizia Locale e gli operatori di ASP Bologna per una ricognizione di possibili insediamenti con presenze lungo gli argini dei fiumi.