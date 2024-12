Maltempo sull'Appennino bolognese: neve e disagi elettrici colpiscono la regione

Non ha quasi mai smesso di imbiancarsi l’Appennino bolognese nelle ultime 48 ore, mentre in città si è riversata una incessante quantità di pioggia. Tanti i disagi che si sono verificati, soprattutto a livello elettrico, a causa della caduta di svariati alberi e rami sui cavi dell’alta tensione: a Loiano in Via Napoleonica, via Anconella, Via Gragnano, via Pozzi, via dei Brilli.

Problemi ci sono stati anche in via del Boschetto, Via Boscaraccio, Via Scanello. Non è andata meglio a Monghidoro per quel che riguarda la corrente: in via Madonna dei Boschi, via Casale, via Cà Nova Michela, via Cà dei Briscandoli e via Villa di Mezzo. E-Distribuzione ha lavorato per risolvere le criticità già dalla giornata di lunedì e molte situazioni sono rientrate.

Ad avere problemi a seguito delle precipitazioni anche il territorio di Pianoro, il cui centro, Comune compreso, ieri pomeriggio si è ritrovato senza corrente e la situazione si è protratta per alcune ore. Disagi anche per svariate ore sulle linee telefoniche Tim in Appennino: a seguito di un guasto E-Distribuzione in località il Poggio nel Comune di Monzuno la stazione mobile TIM, nel pomeriggio di ieri, era fuori servizio.

Tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare per la neve riversatasi sul territorio di Monghidoro. Il primo intervento è stato fatto dai pompieri del distaccamento locale che si sono prodigati per liberare un’automedica (di San Benedetto Val di Sambro) rimasta bloccata nella neve dopo aver svolto un delicato intervento portato a buon fine, per fortuna.

L’ambulanza aveva già infatti caricato il paziente, precedentemente assistito dal medico e dall’infermiere poi rimasti bloccati sul mezzo fino all’arrivo dei pompieri. Delicato intervento anche per i vigili del fuoco di Monzuno, sempre a Monghidoro, in via Sumbilla, in frazione Madonna dei Boschi. Qui, infatti, un camioncino si era intraversato sulla neve, sbarrando la strada, già difficilmente percorribile. I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per raddrizzare il mezzo.

A fare un sunto, nel pomeriggio di ieri, Città Metropolitana: "Il perdurare del maltempo ha visto ancora in azione i mezzi spazzaneve e spargisale del Servizio Neve della Città metropolitana. Nella giornata di lunedì 9 dicembre e fino alle 10 di questa (ieri, ndr) mattina, 49 spazzaneve e otto spargisale hanno svolto 350 ore di servizio per pulire le strade provinciali dell’arco appenninico. Interventi in particolare sulla SP 7 "Valle dell’Idice" nel tratto Monghidoro-Monterenzio, SP 26 "Valle del Lavino", SP 55 "Granaglione", SP 71 "Cavone", SP 82 "Gaggio Masera", SP 325 "Val di Setta e Val di Bisenzio", nei Comuni di Castiglione dei Pepoli e Monzuno, SP 610 "Montanara" nei Comuni di Castel del Rio e Fontanelice, Fondo Valle Savena nei Comuni di Loiano, Monghidoro e San Benedetto Val di Sambro.

Intervento anche per liberare la SP 36 "Val di Zena" al km 14+800, tratto nel Comune di Pianoro aperto ai soli residenti, da una frana che ha portato detriti e un albero sulla carreggiata.