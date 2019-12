Monghidoro (Bologna), 21 dicembre 2019 – E' caduto nel fiume in piena ed è morto annegato. Stamattina un 60enne di Monghidoro è finito con il suo mezzo nelle acque del Santerno, nei pressi del ponte di Cornacchiaia, nel Comune di Firenzuola, in provincia di Firenze.

Il cadavere è stato trovato a quasi dieci chilometri di distanza da alcuni volontari, i quali hanno avvistato il corpo senza vita sotto un cavalcavia della linea ferroviaria dell'alta velocità. Lo ha recuperato il Nucleo Sommozzatori dei vigili del fuoco di Firenze, che poi lo ha affidato al personale del 118. Il medico non ha potuto che constatarne il decesso.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio degli investigatori. Secondo quanto si è appreso dai carabinieri, l'uomo questa mattina stava percorrendo in moto un sentiero sul greto del fiume, in località Cornacchiaia Razzaiole, quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito in acqua, senza più riemergere.