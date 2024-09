Maltempo a Bologna, le ultime notizie: il Ravone si abbassa, l’Idice rompe un argine a Budrio

Bologna, 19 settembre 2024 – “Dopo l’importante innalzamento di questa notte il Ravone è tornato a livelli che non destano allarme", comunica il Comune di Bologna con un aggiornamento di questa mattina alle 8.

“La notte nel comune capoluogo ha avuto solo alcune specifiche criticità per il resto la situazione è stata nella norma. Per la mattinata si prevedono ancora piogge, ma al momento non si registrano ulteriori allerte”.

Idice: rotto un argine

Invece a Budrio, “l'argine del torrente Idice ha subito una rottura a 50 metri a valle nelle finestra di sfioro creata post rottura del maggio 2023”, comunica il Comune. “Siamo sul posto con tutti gli enti competenti, in questo momento le zone interessate sono le medesime previste da ordinanza di evacuazione di mercoledì 18 settembre 2024, ricordiamo le vie chiuse al traffico: Via Rondanina, Via Budella; Via Donzone, Via Larghe di Vedrana, Via Ponti, Via Spino Bianco”.

“Chiuso al traffico – ricorda il Comune – anche il ponte di Vigorso-Via rabuina. Da stanotte a Mezzolara c'è un distacco della rete elettrica, il gestore ha comunicato la risoluzione entro le ore 12:00. Il Centro Protesi Inail, come da suo protocollo, è stato evacuato ieri pomeriggio”.

Frane: gli interventi dei vigili del fuoco

C’è stata una frana quasi contro un’abitazione e sono stati evacuati due nuclei familiari a Castel del Rio alle ore 20 di ieri sera. Decine di frane poi tra la provinciale montanara da Casalfiumanese a Moraduccio, la provinciale Bordona, la via Maddalena, la provinciale Sillaro e la provinciale Sassonero.

Scuole chiuse

L’avviso era stato diramato già ieri: oggi rimangono chiuse tutte le scuole medie e superiori. Casaglia, Villa Teresa (Rizzoli), Beltrame (Rizzoli), Bacchi Gabelli (Bellombra), Ferrari e Pavese ( IC 13 Savena), Cremonini Ongaro (IC 19 Bellombra), Avogli (IC 8 dentro alle Carracci), Longhena (IC 19), Nido Gaia, Scuole De Stefani (via Felice Battaglia).

Strade chiuse: gli aggiornamenti

SP 7 “Valle dell’Idice”, chiusa al km 24 SP 51 “Medicina-Bivio Selice”, chiusa al km 10 Fondo Valle Savena, Chiusa al km 18 SP 34 “Gesso”, chiusa dal km 11 al km 13 SP 610 “Montanara”, chiusa dal km 49 al confine con la regione Toscana

Strade percorribili solo in caso di emergenza SP 15 “Bordona” SP 21 “Sillaro” SP 33 “Casolana”

Strade percorribili con limitazioni SP 22 “Valle dell'Idice-SS 65”, al km 2 SP 36 “Val di Zena”, al km 4 SP 37 “Ganzole”, al km 8 SP 59 “Monzuno”, dal km 10 al km 18 SP 68 “Val d’Aneva”, al km 1

La situazione a Imola

Nel territorio del circondario imolese la situazione più critica è a Castel Guelfo, allagata dall'esondazione del Sillaro.

Nel comune di Imola non si sono registrate situazioni gravi e gli allagamenti si sono concentrati in zone di campagna. In un video pubblicato alle 5.20, il sindaco Marco Panieri ha spiegato che località più a rischio sono state Sesto Imolese e Giardino, dove sono state evacuate diverse persone.