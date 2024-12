Maltratta la compagna dai primi giorni di convivenza: scatta il braccialetto elettronico

Bologna, 4 dicembre 2024 - Un uomo di 40 anni, indagato per maltrattamenti nei confronti della ex compagna, è stato raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con l’applicazione del dispositivo elettronico di controllo a distanza.

La misura è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari ed eseguita dai carabinieri della stazione di Bologna Navile a seguito della denuncia della vittima, una ragazza sui trent'anni, che ai militari dell'Arma ha raccontato i continui maltrattamenti subiti dall'uomo, attraverso minacce, insulti e aggressioni fisiche.

La donna ha raccontato che questi episodi di violenza erano iniziati subito già dai primi giorni di convivenza. Inoltre, i sempre più frequenti comportamenti vessatori e violenti da parte dell’uomo nei confronti della ex, che in occasione della denuncia ha deciso di allontanarsi dalla casa familiare andando a vivere in un altro Comune, hanno causato nella vittima uno stato di ansia e preoccupazione per sé stessa.

Alla luce di tutto ciò, l'uomo è stato denunciato per maltrattamenti e una volta rintracciato dai carabinieri è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con l’applicazione del dispositivo elettronico di controllo a distanza.