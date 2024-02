Maltratta e aggredisce l'ex compagna, 56enne non può più avvicinarsi alla vittima

Budrio (Bologna), 28 febbraio 2024 - Accusato di maltrattamenti nei confronti della ex compagna, un italiano di 56 anni è stato raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico.

Ad eseguire la misura cautelare sono stati i carabinieri della stazione di Budrio che hanno raccolto la testimonianza di una donna, una trentanovenne italiana, dopo l'ennesimo litigio che aveva avuto con l'ex compagno. La vittima ha raccontato ai militari dell'Arma che la relazione con il cinquantaseienne era iniziata circa due anni fa e che ad aprile dello scorso anno, dopo che lei aveva ricevuto una telefonata da un numero anonimo, l'uomo ha scaraventato il cellulare contro il muro per poi spintonarla.

In un’altra occasione, il cinquantaseienne si è presentato sul luogo di lavoro della donna, in evidente stato di agitazione e ubriaco, inveendo nei suoi confronti, tanto da farle perdere il posto di lavoro. Solo un mese dopo l’ennesima lite, l’uomo ha iniziato a colpire il muro con dei pugni per poi afferrare la donna al collo causandole delle lesioni, tutto ciò alla presenza del figlio minore del cinquantaseienne. Le continue minacce, offese e denigrazioni da parte dell’ex compagno hanno causato nella vittima un evidente stato d’ansia e di paura per la propria persona. Appurato ciò, dopo aver rintracciato l’uomo, i carabinieri lo hanno sottoposto alla misura cautelare disposta dal Giudice.