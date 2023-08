Maltratta e minaccia la ex: arrestato

È stato arrestato a seguito degli ennesimi comportamenti di violenza e minacce nei confronti dell’ex compagna.

Un ragazzo di origine polacca di 28 anni deve rispondere di atti persecutori, resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza manifesta. L’episodio che ha portato all’arresto, nonostante le violenze (mai denunciate dalla vittima, ndr) andassero avanti già tempo, inizia nel corso della mattina di giovedì scorso quando gli agenti della polizia hanno ricevuto una telefonata dalla vicina di casa della vittima, che riferiva di aver sentito le urla dell’uomo durante la notte e che, il giorno dopo, il citofono e la cassetta delle lettera dell’ex compagna dell’uomo erano state imbrattate con della vernice nera.

I poliziotti, una volta arrivati sul posto, hanno notato un’auto con i vetri rotti, anch’essa ricoperta di vernice, ma l’uomo si era già allontanato. Nel pomeriggio dello stesso giorno, gli agenti ricevono un’altra chiamata, sempre dalla vicina di casa: la donna riferiva che il ventottenne era tornato nei pressi dell’abitazione della ex e stava urlando in strada.

Alla vista della volante, l’uomo ha provato immediatamente a darsi alla fuga, ma senza successo. Durante l’arresto, il malvivente ha opposto resistenza tirando calci e pugni verso gli agenti. Da successivi accertamenti sul soggetto, è emerso che il ventottenne era già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti. L’uomo è stato arrestato per atti persecutori nei confronti della ex compagna, denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza manifesta. Ora si trova nel carcere della Dozza in attesa della convalida dell’arresto.