Maltratta la compagna e la figlia disabile di lei, ma intervengono i carabinieri. Un 58enne italiano è stato colpito da misura cautelare. Dovrà rispondere ora del reato di maltrattamenti. I carabinieri della stazione di Castenaso hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare del Tribunale di Bologna, nei confronti dell’uomo, poi identificato in un 58enne italiano, che è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa. La misura cautelare è stata richiesta dalla Procura della Repubblica di Bologna che ha coordinato le indagini dei carabinieri. La misura a cui è stato sottoposto il 58enne rientra nell’ambito di una vicenda per maltrattamenti contro familiari o conviventi di cui l’uomo si sarebbe reso responsabile nei confronti della compagna, una donna sulla quarantina e della figlia minorenne disabile.

I fatti, che duravano da tempo, sono emersi a seguito di una segnalazione dei servizi sociali dell’Unione Reno Galliera. Questi hanno, infatti, informato i carabinieri di una situazione familiare preoccupante che stava interessando una madre e la figlia. I carabinieri hanno dunque avviato le indagini serrate e, dopo aver approfondito la vicenda, hanno invitato la donna in caserma.

La quarantenne ha raccontato i fatti e la paura in cui lei e la figlia vivevano ormai da tempo e ha, poi, sporto denuncia. Grazie alle indagini e ai racconti della donna i carabinieri hanno scoperto che gli atteggiamenti prevaricatori del 58enne, nei confronti della compagna e della figlia, erano aumentati nell’ultimo anno, quando gli era stato comunicato che la bambina era affetta da una grave disabilità. L’uomo, infatti, stando a quanto riferito, avrebbe iniziato ad essere autoritario ancor di più, a impartire ordini su come e cosa le due dovessero fare per l’ambiente domestico e familiare. Sempre più non curante del clima di terrore che stava instaurando tra le mura di casa e della disabilità della bambina il 58enne avrebbe poi iniziato anche a riferire frasi sgradevoli alla donna. Tutta questa situazione di crescente preoccupazione e paura è stata ricostruita dai carabinieri grazie anche ad alcuni racconti, ma dapprima è stata captata dai servizi sociali che già seguivano il nucleo familiare in questione.

Zoe Pederzini