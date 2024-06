Bologna, maltratta e minaccia il marito disabile davanti alla figlia. ‘Salvato’ dalla bambina

Bologna, 25 giugno 2024 - Maltratta il marito disabile davanti alla figlia 13enne: la polizia ha arrestato una 46enne residente in zona Bolognina .

Proprio la bambina ha chiamato la scorsa notte la sala operativa della Questura per chiedere aiuto: la madre stava infatti aggredendo fisicamente e verbalmente il padre, affetto da una grave disabilità.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato la donna che gridava davanti alla figlia minacce di morte al marito, che cercava di allontanarla dall'abitazione mentre provava a raggiungerlo per colpirlo.

Solo l'arrivo della polizia ha fermato la 46enne, che ha anche chiesto l'ausilio di un'altra volante per bloccare la donna. Dalle ricostruzioni, la bambina avrebbe chiesto aiuto anche al vicino, che spesso sentiva delle grida provenire dall'abitazione.

La vittima è un uomo italiano di 47 anni affetto da grave disabilità, che ha raccontato alla polizia di subire da anni maltrattamenti e di essere stato percosso, nella serata, dalla moglie, che lo aveva colpito in più parti del corpo (addirittura con un morso alla spalla destra). L'uomo è stato poi trasportato in ospedale a causa di una costola fratturata, oltre a difficoltà respiratorie.

Dagli accertamenti della polizia, non si tratta di un caso isolato: sono infatti diversi gli interventi delle forze dell'ordine per aggressioni verbali e fisiche attuate dalla donna ai danni del marito, a testimonianza di un rapporto da tempo pregiudicato. La 46enne era stata poi già denunciata per minacce aggravate dall'uso di un coltello lo scorso marzo. La donna, quindi, è stata arrestata in flagranza per maltrattamenti in famiglia e tradotta, su disposizione del pubblico ministero, presso la locale casa circondariale.