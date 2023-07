Bologna, gioca d’azzardo e maltratta la moglie. Il giudice lo allontana da casa

Bologna, 7 luglio 2023 – Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa. È quanto prevede l’ordinanza eseguita dai carabinieri della stazione Bologna Corticella nei confronti di un 52enne rumeno, residente a Bologna, autista e incensurato, indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi. Il provvedimento, richiesto dalla Procura ed emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale, scaturisce dalla querela di una 44enne rumena, casalinga, residente anche lei in città, compagna dell’indagato. La donna si è rivolta ai carabinieri soltanto tre settimane fa, raccontando di non essere più in grado di sopportare le aggressioni verbali (offese e minacce di morte) e fisiche (schiaffi e tirate di capelli) del compagno, incapace di controllarsi a causa di scatti d’ira provocati dalla dipendenza dal gioco d’azzardo e dal trading online con cui aveva ripulito il conto in banca, incrinando la serenità del nucleo familiare composto dalla moglie e da due figlie minorenni. Di recente, il 52enne era andato a vivere volontariamente in un altro appartamento. Invitato a presentarsi in caserma dai carabinieri nel pomeriggio del 5 luglio, il 52enne è stato sottoposto alla misura cautelare del Gip.