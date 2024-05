Maltrattamenti davanti ai figli, scatta il divieto di avvicinamento

La maltrattava continuamente, anche davanti ai figli minorenni. Nei giorni scorsi una donna ha trovato il coraggio di presentarsi in caserma e raccontare tutto ai carabinieri querelando il suo ex marito. Ora per lui, un quarantasettenne straniero già noto alle forze dell’ordine per precedenti, è scattata la misura, richiesta dal gip, del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto di dimora. In particolare, la donna sentita dai militari dell’Arma ha raccontato che l’anno scorso aveva deciso di interrompere la relazione con l’ex marito dopo aver scoperto che quest’ultimo faceva uso di sostanze stupefacenti. Una decisione che il 47enne non ha voluto accettare e alla quale ha reagito con atteggiamenti violenti e aggressivi nei confronti della vittima, spesso anche in presenza dei figli minorenni. A febbraio scorso, la donna aveva presentato un’altra querela nei confronti dell’ex marito raccontando che quest’ultimo si era presentato a casa sua aggredendola con calci e pugni, anche in questo caso davanti ai figli. Non solo, in un’altra occasione la donna era uscita di casa per andare da un’amica a prendere uno dei suoi figli, quando ha notato che il 47enne la stava seguendo. Bloccata, le ha insistentemente chiesto se avesse o meno un’altra relazione prendendole con forza il telefono per controllare i messaggi. Rintracciato dai carabinieri, per l’uomo è scattato il divieto di avvicinamento all’ex moglie e il divieto di dimora con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

c. c.