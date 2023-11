Maltrattamenti e stalking. Ammonimenti raddoppiati

Nel 2021, gli ammonimenti del questore per stalking e violenza domestica erano stati 39. Quest’anno, che ancora non si è concluso, la Divisione anticrimine della polizia ne ha contati ben 72, 31 per maltrattamenti e 41 per atti persecutori. Quasi il doppio. "Voglio leggere in positivo questo dato – ha detto la dirigente dell’Anticrimine della polizia Silvia Gentilini –. Voglio pensare che le nostre campagne informative, la consapevolezza che esista questo tipo di strumento amministrativo, rapidissimo e gratuito, abbia portato sempre più vittime a rivolgersi a noi per tutelarsi. È una sorta di cartellino rosso con il quale il destinatario viene avvisato che non può continuare con quei comportamenti e che, nel caso li reiterasse, parte d’ufficio la denuncia". A una settimana dalla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre il prossimo 25 novembre, la prima dirigente ha fatto il punto sul lavoro dell’Anticrimine, annunciando anche l’appuntamento di venerdì prossimo in Cappella Farnese, alla presenza di 160 studenti delle scuole medie, in cui sarà annunciata l’iniziativa ‘Di-segni di non amore’, un concorso di disegni e foto, dedicato ai giovanissimi studenti, per sensibilizzarli al rispetto, contro ogni tipo di violenza di genere. "Perché, e lo abbiamo detto centinaia di volte – puntualizza Gentilini – prima si insegnano i valori del rispetto, più si avrà la possibilità di prevenire l’insorgere di condotte violente". Condotte che caratterizzano anche alcuni dei destinatari delle sorveglianze speciali emesse dalla sezione Misure di Prevenzione del Tribunale, uomini "pericolosi socialmente perché hanno perpetrato per anni condotte violente e prevaricatorie nei confronti delle compagne", come spiega ancora la dirigente. Sei quest’anno (sulle 10 totali), una approvata appena ieri mattina, a dispetto delle tre (su 11 totali) dello scorso anno. Le sorveglianze speciali, come spiega la dottoressa Gentilini, "sono misure preventive, introdotte nella normativa antimafia, che ci consentono di agire a prescindere da una condanna penale, ma in base a un profondo lavoro di analisi delle condotte ripetute nel tempo e portate avanti nell’attualità, dal destinatario della misura".

È di ieri la notizia dell’emissione di ben sei misure di sorveglianza: quattro per violenza di genere, una nei confronti di una ladra seriale trentenne, l’ultimo, primo caso in città, nei confronti di un ultrà ventinovenne del Bologna, per "comportamenti antisociali e pericolosi in ambito di manifestazioni sportive". destinatario della sorveglianza speciale aveva già ricevuto tre Daspo, l’ultimo per una durata di 8 anni con 5 anni di obbligo di firma, per episodi che vanno dal lancio di fumogeni e bottiglie, all’aggressione di tifosi avversari. Sebbene non abbia tentato di accedere allo stadio, secondo la Questura avrebbe violato le prescrizioni continuando a frequentare gli allenamenti della squadra e a manifestare pericolosità sociale.