Maltrattamento animali, due cani salvati dai carabinieri: ecco come erano tenuti

Medicina (Bologna), 24 ottobre 2023 - Un cinquantenne è stato denunciato per maltrattamento di animali dai carabinieri della Tenenza di Medicina: teneva in cortile, in condizioni penose, due animali, uno dei quali gravemente malato. Durante una perquisizione domiciliare delegata dalla Procura di Bologna - oltre ai militari erano presenti il nucleo di Guardie Eco Zoofile di Bologna e al veterinario del canile Intercomunale di Budrio - per verificare le condizioni di salute degli animali detenuti dall’uomo, sono venute alla luce le condizioni in cui venivano tenuti i cani.

La 'task force' intervenuta a Medicina dove un uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali

Il più grave è un esemplare di razza molossoide, gravemente malato di tumore, che condivideva insieme a un meticcio condizioni igieniche pessime: feci ovunque, acqua da bere sporca, totale mancanza di cure. I due cani, sottoposti a sequestro penale da parte dei Carabinieri, sono stati trasportati in una struttura idonea, dove saranno medicati e potranno continuare a vivere in maniera dignitosa.