Malumbra, frana rimossa in tempi record

Nei giorni scorsi sono terminati i lavori di messa in sicurezza di via Cà di Borelli, a Castel dell’Alpi, una frazione nel comune di San Benedetto Val di Sambro. L’opera ha avuto un costo complessivo di 105mila euro e si è trattato di un intervento molto importante avendo così stoppato lo smottamento dei massi ciclopici sulla strada comunale, che è l ‘unico collegamento con diverse abitazioni del paese. I tempi di bonifica della strada si sono rivelati molto rapidi dato che, in meno di due mesi, la situazione è stata completamente risolta dopo che, il 31 gennaio, si era verificato il primo distacco di materiale roccioso dalla scarpata situata in località Malumbra. Nei giorni successivi l’evento franoso non si era fermato continuando a scaricare detriti sulla strada e mettendo in discussione anche l’esistenza dello stesso percorso.

Non essendo possibile chiudere il collegamento, per evitare l’isolamento di diverse borgate, si è dato vita ad un altro tipo di intervento che ha comunque garantito la messa in sicurezza del percorso. "Purtroppo la gestione delle emergenza è ormai diventata una situazione ordinaria – spiega il sindaco di San Benedetto Val di Sambro, Alessandro Santoni –. Per questo avere un sistema sempre pronto ed efficiente in grado di intervenire ove possibile per cercare di limitare danni e disagi è oggi di grande aiuto. Di questo sistema fanno parte gli uffici comunali, che ringrazio per il grande lavoro che stanno facendo in questi mesi per affrontare le diverse criticità che purtroppo ci riguardano, così come ringrazio il sistema di Protezione civile. I volontari del gruppo comunale per settimane hanno fatto sorveglianza – sottolinea Santoni e– e il loro lavoro è stato determinante com quello dei Vigili del Fuoco di Monghidoro e Monzuno che sono intervenuti prontamente appena segnalato lo smottamento e nei giorni successivi per aiutare le operazioni necessarie a garantire la viabilità". I lavori sono stati interamente finanziati dal Servizio di Protezione Civile della Regione e sono serviti per rimuovere la parete rocciosa degradata, allontanando anche il materiale di scavo. Successivamente si è provveduto all’applicazione di reti paramassi per la definitiva stabilizzazione dell’area, necessaria per ripristinare il livello di sicurezza della infrastruttura stradale e del vicino corso d’acqua. "Ringrazio anche il Servizio Regionale – conclude Santoni – per la solerzia. In questo momento stiamo intervenendo a Zaccanesca e, a seguire, ci sposteremo a Ripoli, sempre per eseguire opere di prevenzione del dissesto idrogeologico".