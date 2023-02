MAMbo, sei spazi per giovani artisti

Davide Sgambaro, Valentina Furian, Giorgia Lolli, Beatrice Favaretto, Lorena Bucur, Lorenzo Modica sono gli artisti nati tra gli anni 80 e 90, provenienti da varie città italiane, protagonisti dal 13 febbraio del Nuovo Forno del Pane Outdoor.

Arriveranno nei sei distretti culturali dell’area metropolitana, battezzati dal nostro comune come nuove destinazioni che ampliano il progetto nato durante il Covid, nel 2020, all’interno del MAMbo.

La possibilità di vivere, lavorare, produrre opere, dare vita a progetti artistici individuali e condivisi, esce dalle mura e fa il suo ingresso a Castiglione de’ Pepoli, Budrio, Casalecchio di Reno, San Giovanni in Persiceto, Imola e San Lazzaro.

In questi centri, che creano "una città metropolitana sempre più artistica e creativa", secondo Elena Di Gioia, gli artisti selezionati tra 126 candidati da una commissione presieduta dal direttore del MAMbo Lorenzo Balbi, saranno ospitati in strutture che sono anche fari dell’architettura o dell’arte del luogo.

Ad esempio KAPPA NÖUN di San Lazzaro, dove andrà l’artista visiva veneziana Valentina Furian che si occupa principalmente di moving-images, è stato tra gli spazi ‘main project’ di Art City. Giorgia Lolli, laurea in Danza contemporanea alla Zürich University of the Arts e formazione completata con Kibbutz Contemporary Dance Company, prenderà la residenza alle Torri dell’Acqua di Budrio.

Davide Sgambaro, padovano, che con vari media esplora temi esistenziali relativi alla condizione dell’individuo nel precariato contemporaneo, sarà al centro d’arte Novella Guerra di Imola.

Per Eva Degl’Innocenti, direttrice del Settore Musei Civici Bologna "Il progetto torna a sottolineare al contempo il forte interesse degli artisti per il contesto dell’area metropolitana e la grande qualità della politica culturale del territorio come volano di sviluppo".

b. c.