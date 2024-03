"Mamma, dammi i soldi". Ma la voce è clonata

"Era la voce di mia figlia. Se non avessi avuto il consiglio giusto dai carabinieri ci sarei cascata". E invece Vittorina (di nome e di fatto), 80 anni, di Casalecchio, non è caduta nella trappola dell’ormai nota truffa del figlio o della figlia coinvolta in un incidente, col falso maresciallo che agitando lo spettro della reclusione in carcere riesce a farsi consegnare denaro e preziosi. La signora è sveglia, ha letto e sentito più volte parlare di questi imbrogli che hanno come vittime prescelte proprio i genitori anziani, ma nonostante tutto l’altra mattina stava per cadere nella rete di tesa da questi abilissimi malviventi che secondo gli inquirenti per rendere ancora più verosimile un copione collaudato, non solo conoscono il nome dei congiunti, ma sarebbero ormai arrivati ad utilizzare l’intelligenza artificiale.

"La chiamata al telefono fisso del maresciallo che con piglio deciso e accento del sud mi descriveva la situazione di mia figlia (che non abita con noi) e che stando alla sua descrizione aveva provocato un grave incidente, mi aveva messa sul chivalà, ma non avrei immaginato il seguito". Racconta la donna che proprio subodorando l’imbroglio in prima battuta ha riattaccato e tentato inutilmente di comporre il numero della figlia per verificare i fatti. Con suo stupore però a rispondere era stato di nuovo il falso carabiniere :"Signora ha fatto bene a cercare di accertarsi dei fatti, ma badi che sua figlia è qui a fianco a me, gliela passo...". Tenendo occupata la linea fissa infatti il truffatore ha bloccato il tentativo di verifica della mamma agitata e preoccupata per la situazione prima raccontata a voce dal finto maresciallo e poi rafforzata dalla voce identica a quella della figlia che chiedeva aiuto.

"E’ mia figlia, conosco bene la sua voce, piangeva e mi parlava al telefono col tono e il timbro delle espressioni che ho riconosciuto subito", racconta Vittorina, la quale però ha mantenuto quel livello di prudenza che l’ha salvata. Non si è fatta prendere dal panico e neppure dalla fretta incalzante del ‘maresciallo’. Ha preso tempo, dalla stanza vicina con il cellulare ha chiamato il 112. Dal centralino un vero carabiniere le ha suggerito la mossa vincente. "Sono stati meravigliosi, mi hanno consigliato di chiamare mio genero. Lui ha risposto subito e mi ha detto che mia figlia era lì, con lui, stava bene, e che era tutto a posto. Secondo me quei truffatori hanno capito che non avevo ‘mangiato la foglia’, ho provato a tenerla lunga per consentire alla pattuglia dei carabinieri di arrivare sul posto ma ad un certo punto hanno messo giù", conclude Vittorina che ha ugualmente sporto denuncia per tentata truffa.

Gabriele Mignardi