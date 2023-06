Mamma denuncia figlio violento: arrestato

Perde il lavoro e si vuol far mantenere dai familiari, maltrattandoli, mamma, nonna e fratello più piccolo ma viene arrestato dai carabinieri della Compagnia di Molinella. Protagonista di questa singolare vicenda un 34enne italiano, residente a Baricella, che aveva già a suo carico un provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna, di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alle persone offese. Provvedimento che aveva ricevuto due settimane fa, nel corso di un’indagine per maltrattamenti contro familiari o conviventi, e che non ha rispettato. E quindi il giudice ha disposto la custodia in carcere. Martedì scorso i militari dell’Arma hanno rintracciato il 34enne e lo hanno portato al carcere della Dozza di Bologna.

Era stata la mamma, una signora 51enne italiana, a denunciare, nel marzo scorso, l’atteggiamento violento del figlio che aveva perso il lavoro circa un anno fa. E da allora aveva iniziato, secondo il racconto della donna ai carabinieri , a maltrattare i familiari: la mamma, il fratello minore 31enne e la nonna 76enne, perché pretendeva di essere mantenuto. Insulti, minacce e intimidazioni erano all’ordine del giorno. Non solo, perché era diventata ormai una consuetudine, da parte del 34enne, guardare la tv a tutto volume e spostare i mobili per disturbare il riposo degli altri. Situazione divenuta insostenibile e che aveva alterato la serenità dei familiari. Tanto che il fratello minore, preoccupato, temendo per l’incolumità della nonna e della mamma, aveva dato alla madre una bomboletta spray al peperoncino. E lui stesso si era iscritto a un corso di difesa personale.

Alla fine il comportamento aggressivo del figlio più grande aveva portato la mamma a recarsi dai carabinieri per denunciare quanto accadeva in casa. Dalla denuncia della signora era stata aperta un’indagine dei militari dell’Arma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna. E lo scorso 2 giugno i carabinieri si erano presentati a casa del 34enne per notificargli la misura cautelare. Da parte sua, in maniera collaborativa, il giovane si era allontanato dalla casa familiare, andando a vivere da alcuni amici residenti in zona. Tuttavia, invece di rispettare il provvedimento del giudice, il 34enne lo ha violato più volte, presentandosi a casa dei familiari all’improvviso con la scusa di prendere cose di sua proprietà, tra cui un ciclomotore che non può circolare perché sottoposto a un sequestro amministrativo. A quel punto, preso atto della situazione, il giudice ha firmato l’aggravamento della misura cautelare ritenendo necessaria la custodia in carcere.

Pier Luigi Trombetta