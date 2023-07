Mamma e figlia assalite Già libero l’aggressore

È stato condannato a un anno e quattro mesi il nigeriano di trent’anni che sabato sera aveva aggredito e tentato di rapinare una giovane connazionale in via Zanardi. L’uomo, che ha precedenti di polizia, ma nessuna condanna, ha ottenuto la sospensione condizionale della pena come richiesto dal suo avvocato Martino Macchiavelli. La Procura aveva chiesto invece il carcere. Una circostanza commentata anche dal questore Isabella Fusiello.

Secondo il difensore dell’imputato, avrebbe inciso sulla decisione del giudice il fatto che i due si conoscessero: sul cellulare della vittima sono stati infatti trovati messaggini tra lei e l’aggressore, nonostante avesse in un primo momento sostenuto di non conoscerlo. In aula, l’avvocato Macchiavelli ha sottolineato come perciò non si potesse ritenere il fatto un "crimine predatorio classico, dato che i due si conoscevano. Questo non giustifica in alcun modo la violenza – specifica –, ma giustifica un trattamento diverso da quello chiesto dalla Procura". Posizione evidentemente accolta dal giudice, con grande soddisfazione del legale.

I fatti. Tutto è accaduto, come raccontato sul Carlino di lunedì, sabato sera attorno alle 23.30. La giovane, 17 anni, stava rientrando a casa in autobus. A bordo ha riconosciuto il trentenne, il quale, quando lei è scesa in via Zanardi, l’ha seguita. Spaventata, la ragazzina ha telefonato a un’amica e alla madre, 49 anni. Ma prima che queste potessero raggiungerla, il trentenne l’ha aggredita, sottraendole la borsetta con dentro il cellulare, prendendola a pugni e strappandole le extension dai capelli, per poi nascondersi tra la vegetazione e sfidarla ad "andarsi a riprendere" quello che le aveva rubato. La giovane naturalmente non è andata e ha atteso l’arrivo delle altre due donne, che hanno ingaggiato una colluttazione col trentenne per recuperare il maltolto, rimediando calci e pugni. La diciassettenne ha riportato a sua volta un taglio alla tempia. Poco dopo è arrivata la polizia: il nigeriano, arrestato sul posto, avrebbe inizialmente tentato di scaricare le colpe sulla madre della diciassettenne, dicendo che l’aveva aggredito mentre lui stava solo reggendo la borsetta per la ragazzina, che doveva urinare. Versione che non ha convinto nessuno.

Federica Orlandi