La mamma del killer di Alessandra Matteuzzi: “Lei è il diavolo in persona”. Audio

Bologna, 3 ottobre 2023 – “Alessandra Matteuzzi aveva paura di suo figlio, Giovanni Padovani?". È stato il giorno della testimone ‘principale’, di fronte alla Corte d’assise per la nuova udienza del processo all’ex calciatore di Senigallia, 27 anni, dal 23 agosto del 2022 in carcere per avere assassinato a martellate, calci, pugni e colpi di panchine la ex compagna Alessandra Matteuzzi, 56 anni.

Alessandra Matteuzzi è stata uccisa sotto casa il del 23 agosto 2023

Seduta al banco dei testimoni, ieri, c’era infatti la sua mamma, Virginia Centini. Cinquantasette anni, capelli lunghi e neri, giacca rosa e tono deciso. Non si lascia intimidire dall’interrogatorio incalzante delle parti civili, la voce le si spezza solo una volta. Quando dice che mai si sarebbe immaginata che il "suo Giovanni" sarebbe potuto arrivare a tanto. A uccidere la donna che diceva di amare. "Giovanni non è così, lui è tutt’altro", le sue parole tra i mormorii di insofferenza della platea.

“Mio figlio era delirante, da quando ha conosciuto lei non era più lui. Erano incompatibili. Era tutto un dispetto. Solo la forte attrazione sessuale li univa – spiega in aula –. Tutti e due si lamentavano con me dell’altro, dopo le liti. Lei una volta mi ha detto che lo voleva denunciare perché lui aveva le password delle telecamere di casa sua e io le ho detto lascia perdere, ormai vi siete lasciati, lui gioca a calcio in Sicilia: perché rovinare la vita a un ragazzo di 26 anni, che è normale che faccia delle stupidaggini?".

Ma a lui, non diceva niente dopo avere scoperto che spiava la ex compagna? "Gli dicevo: non si fa, è illegale, poi ti denuncia". È un ritornello che si ripete più volte, quello del "gli dicevo: Giovanni, non si fa" da parte di mamma Virginia. Che a tratti cerca forse di giustificare l’ingiustificabile. Dà dell’"immaturo, ma intelligente e pieno di risorse" al suo primogenito "Giovanni", quel nome che ripete decine di volte nelle due ore di udienza. Arrivando a sminuire con un "questione di punti di vista" la violenza sessuale subita da Sandra da parte del suo futuro assassino.

Era l’11 luglio 2022. Poco più di un mese prima del delitto. "Dopo avergli detto che ero stanca, non me la sentivo, dopo averlo respinto anche dicendogli basta smettila, ha voluto lo stesso farlo con me completamente inerme, è andato avanti come nulla fosse senza rispetto per me", scrive in un messaggio Matteuzzi alla Centini. "Ma non è un’aggressione sessuale...", minimizza quest’ultima in aula, interrogata in merito dagli avvocati di parte civile Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, per i familiari della vittima.

Piuttosto, rincara la teste, erano i Matteuzzi "a essere aggressivi con Giovanni: una volta hanno chiamato la polizia, lo avevano cacciato di casa senza fargli prendere neppure la sua roba. Il cognato di Alessandra aveva portato un cric per fargli paura".

All’avvocato difensore di Padovani, Gabriele Bordoni, risponde invece che "Giovanni mai si era comportato così prima. Quando ha incontrato lei, si stava riprendendo da un periodo difficile, in cui era stato malato e aveva tentato il suicidio con dei farmaci. Patologie psichiatriche? Sì, in casa c’è familiarità". Agli atti dell’inchiesta c’è anche un messaggio vocale dove la madre di Padovani dice al figlio: "Ma proprio questa dovevi andare a incontrare, questa è il diavolo in persona".