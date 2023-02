Mamma Mia! Che musical "C’è voglia di sorridere"

di Letizia Gamberini

Le mitiche canzone degli Abba, colpi di scena, amori ritrovati, la luce e l’atmosfera spensierata di un’isola greca. Sono davvero tanti gli ingredienti che hanno fatto – e continuano a fare – di Mamma Mia! un musical da numeri record. E ora lo spettacolo firmato da Massimo Romeo Piparo approda anche all’EuropAuditorium da stasera a domenica. Accanto a Sabrina Marciano nel ruolo di Donna, c’è ovviamente il tris maschile dei ’possibili papà’: gli storici protagonisti Luca Ward e Sergio Muniz, mentre la new entry al posto di Paolo Conticini è l’attore americano, ma ormai di casa in Italia, Clayton Norcross. In scena anche l’Orchestra dal vivo, diretta da Emanuele Friello, che farà scatenare il pubblico sulle note di Dancing Queen e più di venti brani iconici mentre in scena troveremo un pontile sospeso, barche ormeggiate, un vero bagnasciuga e pedane girevoli.

La trama del musical, basato sul libretto originale di Catherine Johnson e diventato un amatissimo film con Meryl Streep, ci porta infatti su un’isoletta dove la giovane Sofia, pochi giorni prima di sposarsi, invita al proprio matrimonio i tre fidanzati storici di sua madre per scoprire chi di loro è il padre che non ha mai conosciuto. Uno di questi è dunque Norcross, particolarmente amato dal pubblico italiano. Che, tra l’altro conosce anche già Bologna: "Ho tanti amici di yoga qui– racconta al telefono da Roma–, con cui faccio anche ritiri in India. E conosco Beppe Caschetto e la sua casa di produzione cinematografica".

Norcross, il suo personaggio di Thorne Forrester è stato davvero amatissimo. E la gente in Italia la ricorda ancora per questo.

"Thorne era dolce, onesto, romantico. Umile e forte, ha toccato il cuore di tanta gente. Lo conoscono anche in India, Russia, davvero in centinaia di paesi in tutto il mondo. E’ stato davvero un grande successo, per quanto io abbia interpretato il ruolo solo tre anni, anche se gli altri interpreti forse non sono stati mai accolti allo stesso modo".

Quella stagione delle soap opere sembra definitivamente cambiata nella tv di oggi.

"Non so, è un mondo che non frequento da tanti anni, anche se ora ho scritto una fiction che sto proponendo. Ora però il musical è diventato il mio nuovo capitolo, una nuova sfida per me: è divertente e cantare mi piace".

Come si trova a teatro rispetto agli altri suoi impegni televisivi?

La recitazione è molto diversa, in teatro hai questa reazione fresca, immediata del pubblico".

Ha studiato canto?

Sì, sia in Italia che negli Stati Uniti, ho imparato a farlo in un contesto professionale. Sono arrivato dopo avere memorizzato tutti i testi in inglese e invece ho dovuto impararli tutti in italiano! Nel film originale Meryl Streep era eccezionale, mentre Pierce Brosnan, che interpretava il mio personaggio non era un cantante, ma aveva molta personalità".

Perché ’Mamma Mia!’ Continua ad avere tanto successo?

"Dopo la sfida di questi due anni di Covid, la gente ha voglia di tornare a sorridere. E poi tutti noi nella vita siamo stati almeno una volta feriti o abbandonati. L’amore è rischioso".