’Mamma mia’, due giorni di festa

La ricerca sul cancro, il commercio ambulante locale e i prodotti artigianali saranno al centro di “Mamma mia”, la kermesse che animerà tutto il centro abitato di Funo di Argelato nelle giornate di oggi e domani. Organizzata dal Centro sociale di Funo assieme a Confesercenti Bologna e al Mercato dell’Unione, la festa si apre alle 8 con la distribuzione delle azalee dell’Airc. L’evento entrerà nel vivo domani con l’apertura ufficiale, alle 10, del mercato dell’unione e del libero ingegno. Dalle 11.30 alle 13.30 saranno in funzione il punto ristoro. Dalle 15 in poi Mariù animazione intratterrà grandi e piccini. Merenda alle 15.30 e, dalle 16.30, letture per bambini dai 3 anni in su, a cura di Paola Gamberini. Alle 17.15 lo spettacolo musicale “Ciao Mamma, guarda come mi diverto”, tenuto dai maestri e dagli allievi del laboratorio di musica “Prendi Nota” di Argelato.