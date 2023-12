Mamma muore nel frontale con l’ambulanza

Ancora sangue sulle strade del bolognese dove a perdere la vita, nella mattinata di ieri, è stata una giovane mamma, Giovanna Cristiani di 26 anni. Lo schianto mortale si è verificato sulla via Idice, all’altezza del civico 257, in località Fiumetto di Monterenzio. La ventiseienne, mamma di un bambino in tenera età che, per fortuna, non era con lei, era alla guida della sua auto, una Citroen. La 26enne, che pare avesse da poco lasciato il piccolo dai nonni, che vivono a Loiano, stava percorrendo la Idice in ‘discesa’, ovvero in direzione di Monterenzio paese e di San Lazzaro.

Nella direzione opposta sopraggiungeva un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Monterenzio. A bordo del mezzo di soccorso, per un trasporto che non era di emergenza, tre volontari della Pubblica stessa e una 75enne. Stando a una prima ricostruzione pare che i sanitari e la donna sull’ambulanza fossero diretti proprio a Loiano, per portare la donna a un controllo sanitario all’ospedale Simiani. A un certo punto, però, la tragedia: l’auto condotta dalla 26enne Cristiani avrebbe, per cause da chiarire, invaso la carreggiata opposta andandosi a schiantare contro il mezzo della Pubblica assistenza. Stando ai primi rilievi dei carabinieri di San Lazzaro e a chi ha assistito all’incidente, pare che la Citroen della giovane abbia sbandato all’improvviso dopo una curva, forse per una cunetta sull’asfalto a bordo carreggiata. Il conducente dell’ambulanza se la sarebbe trovata davanti, infatti, già come una scheggia impazzita senza poter evitare l’impatto.

Per la giovane non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanze, automedica ed elisoccorso, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Giovanna Cristiani. Le persone a bordo del mezzo della Pubblica sono state portate al sant’Orsola e al Maggiore, tutte in codice di media gravità. Sul posto sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco, che hanno liberato il corpo della giovane dalle lamiere dell’auto.

Grande spavento per i soccorritori quando hanno notato che sui sedili posteriori era posizionato un seggiolino: a lungo hanno cercato un bambino tra le lamiere dell’auto e nel campo adiacente a dove si è schiantata l’auto, fino a che non hanno appurato, con sollievo, che il piccolo non era nell’auto con la madre. Sul posto per i rilievi i carabinieri di San Lazzaro che dovranno chiarire le cause. La provinciale Idice è stata chiusa al traffico per ore per consentire le operazioni di soccorso e la ricostruzione della dinamica.

