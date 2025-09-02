Mamma Volpe ricomincia da tre con i Gataz e i baby Rocket

Tripla sfida. ‘Mamma’ Volpe si presenta ai nastri di partenza della Carrera 2025 con i ‘pargoli’ Gataz e con la novità dei nuovi arrivati: i Rocket. Tre macchinine al via, dunque, per una tripla sfida che, prim’ancora che sulla strada, è cominciata nel garage.

"I nostri meccanici hanno lavorato tutto l’inverno, è a loro che va il primo ringraziamento. Hanno lavorato sodo per mettere in piedi la Volpe in primis, e poi per ritoccare Gataz e Rocket", esordisce Matteo Tozzola, il responsabile della Volpe. Sì perché se da una parte le tute blu hanno dovuto settare l’ex macchinina della Volpe passata ai Gataz e quella guidata da questi ultimi l’anno scorso finita agli esordienti Rocket, il compito meno semplice è stato quello di creare ex novo proprio la macchinina del team capofila: "Come per tutte le macchinine nuove di zecca, il compito più complesso non è solo metterle in strada, ma capire una volta provate cosa c’è da sistemare". Nelle prime prove, ammette Tozzola, "abbiamo avuto diverse, comprensibili difficoltà, poi i ragazzi del team e i meccanici si sono interfacciati per studiare il da farsi e i risultati si sono visti nelle ultime prove e nelle Superpole". Con un cacciavite in mano si fanno miracoli, raccontava il genio di Mogol, ed è quello che spera Tozzola in vista di una Carrera ormai vicinissima che regala più di una speranza. La prima, "quella di piazzare Volpe e Gataz tra le dodici che prenderanno parte alla gara ‘A’ del centro storico".

Un obiettivo al quale difficilmente potrà ambire l’ultima nata della nidiata, i Rocket. "E’ un team di giovanissimi, tutti oltre la classe 2000, per loro sarà una prima volta emozionante e che servirà a crescere. Si è creato un gruppo bellissimo tra tutti i nostri team, fatto di grigliate, aperitivi, giornate al mare. E’ un bel segnale per la Carrera del futuro, quello che hanno lanciato i tanti team che come noi hanno aggiunto una macchinina".

Claudio Bolognesi